İsrail ordusunun 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları devam ediyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, kuzey sınırındaki Shomera yakınlarında bir askeri mevziye, İHA saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Hizbullah'ın saldırısı sonucu 12 İsrail askerinin yaralandığı aktarıldı.

Lübnan'dan fırlatılan İHA'nın, zırhlı bir yük taşıyıcısını vurduğu ve araçta yangın çıktığı paylaşılan açıklamada, bölgedeki bazı top mermilerinin de patladığı kaydedildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, bu sabah kuzeyde 15 yerleşimde sirenlerin çalmasının ardından Shomera bölgesinde İHA'nın bir araca doğrudan isabet ettiğini ve güçlü bir patlama sesi duyulduğunu aktarmıştı.

Haberde, aracın alev aldığı, dumanlar yükseldiği fakat olayda can kaybının bildirilmediği ifade edilmişti.

Öte yandan gazete, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın kullandığı dronlara bir çözüm bulamadığını, bu nedenle askerlerin araçların etrafına ağ örmeye başladığını yazmıştı.

İŞTE İSRAİL-LÜBNAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

İsrail ordusunun Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybının 2 bin 586'ya yükseldiği bildirildi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta toplanan onlarca kişi, İsrail ordusunun güneydeki işgali ve saldırılarını protesto etti.

İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgeler dışında kalan 15 beldede daha halkı göçe zorlayarak, saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e çıktı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde saldırı tehdidinde bulunduğu beldeleri bombaladı.

İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgeler dışında kalan 8 beldede halkı göçe zorlayarak, saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği saldırılarda 9 kişi yaşamını yitirdi.

Ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde İsrail'in saldırıları sürerken Hizbullah'ın, İsrail'e ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında gerçekleştirilen görüşmede Lübnan ve İran konularının ele alındığını bildirdi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 500'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerini hedef alıyor.

