Ordumuzun gücüne işaret etti! Türkiye'ye ''güney cephe'' teklifi

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen,Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük kara kuvvetlerine ve en büyük ordusuna sahip olduğunu söyledi. Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay sürecinde Türkiye'nin verdiği desteğin taşıdığı öneme işaret eden Hamalainen, 'özellikle NATO'nun güney cephesinde işbirliği yapabiliriz.' değerlendirmesinde bulundu.' dedi.

Ordumuzun gücüne işaret etti! Türkiye'ye ''güney cephe'' teklifi
Hamalainen, iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerini değerlendirdi.

ORDUMUZUN GÜCÜNE İŞARET ETTİ

Finlandiya ile Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki işbirliğinin yoğun şekilde devam ettiğini dile getiren Hamalainen, iki ülkenin bu işbirliğinin kapsamının daha da genişletilerek diğer sektörlerde de çeşitli ortaklıkların yapılmasına yönelik beklentilerinin olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE'YE "GÜNEY CEPHE" TEKLİFİ

Hamalainen, Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay sürecinde Türkiye'nin verdiği desteğin taşıdığı öneme işaret ederek, "Avrupa, şu an büyük güvenlik riskleri yaşıyor. NATO üyeliğinden dolayı iki ülke beraber çok daha fazla işbirliği yapabilir ve beraber adımlar atabiliriz diye düşünüyorum. Türkiye, Avrupa'nın en büyük kara kuvvetlerine ve en büyük ordusuna sahip. Bu yüzden özellikle NATO'nun güney cephesinde işbirliği yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Finlandiya ile Türkiye arasında geçen yıl "Savunma Sanayii İşbirliği Mutabakat Muhtırası"nın imzalandığını hatırlatan Hamalainen, bu çerçevede iki ülke firmalarının karşılıklı tanıtım gerçekleştirdiğini ve ikili çalışmaların yoğunlaştığını anlattı.

"İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ARTIŞ BEKLİYORUZ"

İki ülke işbirliğinde savunma sanayisi sektörünün yanı sıra inşaat sektörüne yönelik beklentilerinin olduğunu ifade eden Hamalainen, "Özellikle inşaat sektörüne yönelik işbirliğinde artış bekliyoruz. Sadece Türkiye ile Finlandiya arasında değil üçüncü ülkelerle ve özellikle Ukrayna'nın yeniden inşa edilmesi, yeniden ayağa kaldırılması sürecinde Türkiye ile işbirliği yapılabilir. Özellikle bekliyoruz." diye konuştu.

