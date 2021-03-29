İSTANBUL 11°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mart 2021 Pazartesi / 16 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1984
  • EURO
    9,6539
  • ALTIN
    450.843
  • BIST100
    1392.57
Dünya

Orduya 2 ayrı saldırı! 3 asker öldürüldü

Fildişi Sahili'nde orduyu hedef alan 2 ayrı saldırıda 3 asker yaşamını yitirdi.

AA29 Mart 2021 Pazartesi 22:02 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 22:02
ABONE OL

Fildişi Sahili Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, dün gece kuzeydeki Kafolo ve Tehini bölgelerindeki birliklerin hedef alındığı duyuruldu.

İlk olarak Kafolo'daki birliklerin, Burkina Faso sınırından gelen 60 kadar silahlı teröristin saldırısına uğradığı ve 1 saat süren çatışmada teröristlerin püskürtüldüğü belirtildi.

Olayda 2 askerin hayatını kaybettiği, 4 askerin yaralandığı kaydedildi.

Burkina Faso sınırına 60 kilometre mesafede yer alan Tehini bölgesine düzenlenen ikinci saldırıda da 1 jandarma yaşamını yitirdi, 1 jandarma yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.