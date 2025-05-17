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Dünya

Orduya ''her an tetikte olun'' talimatı verdi... Kuzey Kore'den dikkat çeken tatbikat

Kuzey Kore, savaş uçakları ve insansız hava araçlarının (İHA) katılımıyla hava savunma ve saldırı tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatı denetleyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, orduya savaşa hazırlıkta radikal değişiklikler yapma ve muhtemel bir savaşa karşı her an tetikte olma talimatı verdi.

IHA17 Mayıs 2025 Cumartesi 09:40 - Güncelleme:
Orduya ''her an tetikte olun'' talimatı verdi... Kuzey Kore'den dikkat çeken tatbikat
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Art arda gerçekleştirdiği silah testleri ve askeri eğitimlerle düşmanlarına meydan okuyan Kuzey Kore'den Kore Yarımadası ve çevresinde gerilimi artıracak bir adım daha geldi.

Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamada, savaş uçakları ve insansız hava araçlarının (İHA) katılımıyla hava savunma ve saldırı tatbikatı gerçekleştirildiği bildirildi.

Düşman unsurların hava saldırılarını tespit ve imha etme senaryosu çerçevesinde yapılan tatbikatta, hava savunma füzeleri ile radar sistemlerinin de test edildiği aktarıldı. Ayrıca yeni tip uzun menzilli hassas güdümlü bombanın denendiği kaydedildi.

KİM'DEN HAVA KUVVETLERİNE GÜVEN MESAJI

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tatbikatta yaptığı konuşmada hava kuvvetlerinin ülkenin savunması için kritik önemde olduğunu vurguladı.

Kim, "Hava kuvvetlerindeki tüm subay ve askerlerin, Kuzey Kore'nin hava sahasının güvenliğini ve halkının emniyetini cesaretle ve kahramanca savunacağına olan inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

Yapılan tatbikatları pilotların modern hava muharebe yöntemleri konusunda deneyim kazanmaları açısından "çok faydalı" olarak niteleyen Kim, orduya savaşa hazırlıkta radikal değişiklikler yapma ve muhtemel bir savaşa karşı her an tetikte olma talimatı verdi.

Kim, hava savunma sistemleri, elektronik harp sistemleri ve dron önleyici sistemlerin sürekli olarak geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

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