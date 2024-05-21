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Dünya

Orgeneral Bayraktaroğlu, Azerbaycan'da

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a geldi.

AA21 Mayıs 2024 Salı 16:00 - Güncelleme:
Orgeneral Bayraktaroğlu, Azerbaycan'da
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Başkent Bakü'deki temasları çerçevesinde önce merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını, daha sonra Bakü Şehitler Hiyabanı'nı ziyaret eden Orgeneral Bayraktaroğlu, burada yetkililerden 20 Ocak 1990'da yapılan katliamla ilgili bilgi aldı.

Bakü Türk Şehitliği'ni de ziyaret eden Bayraktaroğlu, saygı duruşunun ardından anıta çelenk bıraktı, daha sonra şehitlik defterini imzaladı.

Deftere şehitlere hitaben "Türk milletinin kahraman evlatları" yazan Bayraktaroğlu, onların kardeş ülkede Türk askerinin cesaret ve kahramanlığını göstererek Azerbaycan'ın bağımsızlığı uğruna, gözlerini kırpmadan canlarını feda ettiklerini kaydetti.

Şehitlerin yazmış oldukları kahramanlık destanıyla Türk milletinin kalbinde yaşadığını belirten Bayraktaroğlu, onların Türk milletinin onuru ve gururu, Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğinin nişanesi olduğunu ifade etti.

Orgeneral Bayraktaroğlu yazısını, "Sizlerin kahramanlığıyla perçinlenen Türkiye-Azerbaycan kardeşliği 'bir millet, iki devlet' anlayışıyla ilelebet yaşayacaktır. Gücünü asil Türk milletinin engin sevgi ve güveninden alan Türk Kara Kuvvetleri adına sizleri bir kez daha minnet ve şükranla anıyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhunuz şad olsun." diye tamamladı.

Yetkililerden Bakü Türk Şehitliği konusunda da bilgi alan Orgeneral Bayraktaroğlu, temsili mezarlara karanfil bıraktı.

Bayraktaroğlu'na Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan Görev Grup Komutanı Korgeneral Bahtiyar Ersay ve Askeri Ataşe Tuğgeneral Soner Oruçoğlu eşlik etti.

  • Selçuk Bayraktaroğlu
  • Azerbaycan
  • Kara Kuvvetleri Komutanı

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