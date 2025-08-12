Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Bayraktar TB2 SİHA'nın Arnavutluk'ta kundaklama olduğu şüphelenilen anın yer aldığı söz konusu görüntüleri paylaştı.

Kasten yangın çıkarmanın sadece bir suç olmadığını, aynı zamanda ülke topraklarına ve çocuklarının geleceğine ihanet olduğunu belirten Rama, "Öte yandan, küresel ısınmanın ve yangınların başta Akdeniz ülkeleri olmak üzere tüm ülkeleri zorladığı bu zorlu dönemde, Ceza Kanunu'nda kundakçılığı cinayetle eşdeğer tutmamız gerekecek." ifadelerini kullandı.

Rama, Arnavutluk polisinin ortak zenginliklerini ateşe veren herkesi adalete teslim etmek üzere sahada olduğunu kaydetti.

Arnavutluk Ulusal Sivil Savunma Ajansı (AKMC) son 24 saatte ülke genelinde 50 orman yangını çıktığını, bunlardan 19'unun henüz söndürülemediğini açıkladı.

AKMC, ülke genelindeki yangın söndürme çalışmalarına 82 itfaiye aracı ve 1080 personel katıldığını duyurdu.

Arnavutluk Jeoloji Bilimleri Enstitüsü de yangın riskinin İşkodra, Leş ve Elbasan illerinin belirli bölgeleri için "çok yüksek", ülke genelinde "yüksek" beklendiğini duyurdu.

Enstitü, bugün hava sıcaklığının 41 dereceye kadar ulaşmasının beklendiğini belirterek vatandaşlardan daha dikkatli olmaları ve yangınları yerel makamlara bildirmeleri çağrısında bulundu.

Bayraktar TB2 SİHA'lar, geçen yıl Arnavutluk ordusunun envanterine girmişti.