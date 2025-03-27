İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2025 Perşembe / 28 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0113
  • EURO
    41,2382
  • ALTIN
    3733.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Orman yangınları günlerdir söndürülemiyor! Ölü sayısı 28'e yükseldi
Dünya

Orman yangınları günlerdir söndürülemiyor! Ölü sayısı 28'e yükseldi

Güney Kore'de 21 Mart'ta başlayan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi.

IHA27 Mart 2025 Perşembe 17:20 - Güncelleme:
Orman yangınları günlerdir söndürülemiyor! Ölü sayısı 28'e yükseldi
ABONE OL

Güney Kore'nin Güney Gyeongsang ve Kuzey Gyeongsang eyaletlerinde geçtiğimiz cuma gününden bu yana etkili olan orman yangınları tüm çabalara rağmen söndürülemiyor. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre ülke tarihinin en büyük orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi.

"KRİTİK BİR DURUMDAYIZ"

Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo yaptığı açıklamada, "Orman yangınlarının benzeri görülmemiş bir hızla yayılması nedeniyle ülke genelinde çok sayıda can kaybının yaşandığı kritik bir durumdayız" ifadelerini kullandı.

Alevler 38 bin hektardan fazla alana yayılırken, Singapur'un yaklaşık yarısına eşit bir alanı kapladı. Kuzey Gyeongsang eyaletinin dağlık bölgelerindeki tarihi tapınaklar ve evler küle döndü. Yangınlarla mücadele için 3 farklı bölgede 120'den fazla helikopterin konuşlandırıldığı belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.