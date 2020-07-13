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Dünya

Ormanın kralından görkemli yağmur karşılaması

Ormanın kralı aslan, görkemli yağmur bulutları, aralıksız yağış ve güçlü rüzgarlarla yaz mevsiminin şiddetli sıcağından kurtaran muson yağmurlarını kükreyerek karşıladı. Hindistan çekilen o görüntü, sosyal medyada adeta beğeni yağmuruna tutuldu.

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star.com.tr13 Temmuz 2020 Pazartesi 10:02 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 10:09
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Hindistan'da yaz sıcağından bunalan tüm canlılar, 40-50 santigrat derecedeki sıcaklıkları düşüren muson yağmurlarını karşılıyor.

Çok şiddetli yağmurlar nedeniyle insanlar için sel felaketi anlamına gelen yağmurlar, vahşi doğada sevinçle karşılanıyor.

Genelde ilk yağmurlarla çamurda oynayan filler, tavus kuşu dansı gibi sevinçli karşılamalar görüntülenirken, bu kez sahneye ormanın kralı çıktı.

Hindistan'da kayda alınan görüntülerde bir aslan, bir uçurumun kıyısındaki tepeye çıkarak, gökyüzüne doğru defalarca kükrüyor.

Bu müthiş görüntülerin, Hindistan Gujarat'taki bir vahşi yaşam alanında kaydedildiği belirtiliyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede hızla yayılarak beğeni ve paylaşım yağmuruna tutuldu.

star.com.tr

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