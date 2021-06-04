Orta Afrika Cumhuriyeti ile Çad arasında gerilim

AA 04 Haziran 2021 Cuma 11:17 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 11:17

Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) ordusuna ait birliklerin Çad sınır bölgesine 30 Mayıs'ta düzenlediği ve 6 Çad askerinin hayatını kaybettiği saldırı, iki komşu ülke arasında gerilime neden oldu.

Muhalefetten OAC Yenilenme Partisi (URCA) yetkililerinden Christian Gazam Betty, Çadlı askerlerin OAC sınır bölgesinde arama tarama faaliyeti yürüttüğü uyarısında bulunarak OAC'li yetkililerin iki ülke arasındaki güvenlik krizini bir an önce diplomatik yollarla çözmesi gerektiğini vurguladı.

Saldırıyı ne yalanlayan ne de doğrulayan OAC hükümeti, olaydan, sık sık sınır bölgesinde sivillere saldırıp Çad'a sığınan Değişim için Vatanseverler Koalisyonu (CPC) adlı silahlı grup üyelerini sorumlu tutsa da Çadlı yetkililer ikna olmadı.

Öte yandan, Kamerunlu jeostrateji uzmanı Alfred Fuller, komşu ülkeler arası ortak askeri eylemle, silahlı grupların sınır bölgelerindeki eylemlerine son verilebileceğini ifade etti.

- SALDIRIDAN PARALI RUS ASKERLER DE SORUMLU TUTULUYOR

Çad'ın Logone Oriental bölgesi Valisi Mussa Harun Tirgo, saldırının OAC güçleri ve paralı Rus askerler tarafından düzenlendiğini, bunun cezasız kalmayacağını belirtti. Tirgo ayrıca, saldırının ertesi günü olay yerinde Çad hava sahasında kime ait olduğu bilinmeyen dronelerin tespit edildiğine dikkati çekti.

Tüm bu karışıklıklara son vermek amacıyla Çad ile OAC, olayın aydınlatılması amacıyla 2 Haziran'da ortak soruşturma açma kararı aldı.

Bağımsız ve tarafsız soruşturma sonlandığında ne gerekiyorsa yapma sözü veren taraflar, iki ülkede barış ve istikrarı sağlama, ayrıca sınırda güvenliği güçlendirme çabasında olacaklarını duyurdu.

- ÇAD, OAC TARAFINDAN AYRILIKÇILARA EV SAHİPLİĞİ YAPMAKLA SUÇLANIYORDU

OAC'de Aralık 2020'de düzenlenen seçimlerin ardından patlak veren şiddet olayları esnasında Çad'ın OAC'deki silahlı gruplara destek verdiği iddiaları ortaya atılmıştı.

Ardından, OAC'deki Rus Büyükelçisi Vladimir Titorenko, OAC'deki yaşanan güvenlik krizinde Çad dahil komşu ülkelerden gelebilecek tehditlere karşı uyarıda bulunmuştu.

Bu olaylara değinen Çad Dışişleri Bakanı Şerif Muhammed Zene, OAC'de güvenlik ihlalleri yaşandığında her seferinde Çad'ın suçlandığına işaret ederek hiçbir zaman OAC'nin iç işlerine karışma girişiminde bulunmadıklarını bildirmişti.

- OAC, SINIR BÖLGESİNDEKİ GÜVENLİĞİ ARTTIRMIŞTI

OAC hükümeti, ülkede yaşanan güvenlik sorunlarını azaltmak amacıyla nisan sonunda Çad sınır bölgesindeki güvenlik önlemlerini arttırmış, güvenlik güçlerinin de hiçbir şekilde Çad sınırını aşmayacağını bildirmişti.

Çad Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 30 Mayıs'ta Çad'ın Sourou bölgesindeki askeri noktasına düzenlenen saldırıda bir Çad askerinin öldüğü, kaçırılan 5 askerin de Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Mbang köyünde öldürüldüğü belirtilmişti.

Açıklamada, OAC'nin Çad askerlerine yönelik saldırısının kasıtlı ve planlı olduğu kaydedilmişti.