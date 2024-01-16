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Dünya

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde BM barış gücüne saldırı: 1 ölü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Ouham-Pende şehrinde 1 Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü askeri yaşamını yitirdi.

AA16 Ocak 2024 Salı 22:03 - Güncelleme:
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde BM barış gücüne saldırı: 1 ölü
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Ulusal basındaki haberlere göre, Ouham Pande'ye bağlı Mbindale köyünde BM barış gücü askerleri bombalı saldırıya uğradı.

Saldırıda, Kamerunlu barış gücü askeri Emmanuel Steve Atebele hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 asker yaralandı.

Saldırıyı üstlenen olmazken, olayla ilgili soruşturma açıldığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Orta Afrika Çok Boyutlu İstikrar Görev Gücünden (MINUSCA) yapılan açıklamada, barış için mücadele eden askerlerin hayatına yönelik saldırıların "savaş suçu" olarak değerlendirmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, derhal saldırıların sorumlularının adalete teslim edilmesi için hükümete çağrıda bulunuldu.

  • BM barış gücü
  • Orta Afrika
  • Ouham-Pende

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