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Dünya

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde isyancılar ile güvenlik güçleri arasında çatışma: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) kuzeyinde isyancılar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 7 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin yaralandığı açıklandı.

AA27 Ekim 2020 Salı 21:51 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 21:51
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Batangafo Kaymakamı Yannick Lamin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ouham bölgesinin Batangafo ilçesinde güvenlik güçleri ile isyancılar arasında 2 gündür çatışmaların sürdüğünü belirtti.

Çatışmalarda şu ana kadar 3 isyancı ve 4 sivilin hayatını kaybettiğini ifade eden Lamin, 100’den fazla kişinin de yaralandığını söyledi.

Lamin, yaralıların Batangafo Sağlık Merkezi’nde tedavi altına alındığını kaydetti.

OAC hükümeti ile 14 isyancı grup arasında 6 Şubat 2019’da barış anlaşması yapılmasına rağmen, isyancı grupların saldırıları devam ediyor.

Ülkede 27 Aralık’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde çatışmaların artmasından endişe ediliyor.

- OAC KRİZİ

Ülkede 2013 yılında Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında çıkan ve iç savaşa dönüşen çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirmişti.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplar tarafından kontrol edilen ülkede, OAC hükümeti ile silahlı gruplar arasında Sudan'ın ev sahipliğinde yapılan barış görüşmelerinde nihai anlaşma 6 Şubat'ta imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında, silahlı grupların temsilcileri hükümette yer almaya başlamıştı.

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