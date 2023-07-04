Orta Afrika Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 6 kişi öldü

Ulusal basındaki haberlere göre, Nana-Mambere'ye bağlı Ndiba-Molle köyüne Değişim İçin Vatanseverler Koalisyonu (CPC) adlı isyancı grup üyeleri saldırı düzenledi.
Saldırıda, 2 sivil ve 4 asker hayatını kaybetti.
OAC'de 20'den fazla silahlı grup varlık gösteriyor, ordunun müdahalesine rağmen çatışmalar devam ediyor.
CPC çatısı altında toplanan isyancı gruplar, başkent Bangui'yi ele geçirmek için Aralık 2020'de harekat başlatmış ancak başarılı olamamıştı.
Ülkede 2013'ten bu yana devam eden şiddet olaylarında çoğu Müslüman binlerce kişi katledildi.