İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9364
  • EURO
    6,5949
  • ALTIN
    287.657
  • BIST100
    113653
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Orta Afrika Cumhuriyeti'nde milislerle esnaf çatıştı: 11 ölü
Dünya

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde milislerle esnaf çatıştı: 11 ölü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'de milis güçler ile esnaf arasında çıkan çatışmada 11 kişi hayatını kaybetti.

AA26.12.2019  19:21 - Güncelleme: 26.12.2019  19:21
Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) başkenti Bangui'de milis güçler ile esnaf arasında çıkan çatışmada 11 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
 
Ulusal basındaki haberlere göre, Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu PK5 mahallesinde milis güçler ile mahalle esnafı arasında vergi ödemeleri nedeniyle tartışma çıktı.
 
Tartışmanın büyümesiyle çıkan silahlı çatışmada 11 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı, iş yerleri ateşe verildi.
 
Ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.
 
Ülkede 2012'de başlayan iç çatışmalardan bu yana imzalanan barış anlaşmalarına rağmen Bangui dahil birçok kentte güvenlik tam olarak sağlanamadı.
 
OAC'deki kriz
 
Ülkede 2013'te Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında çıkan ve iç savaşa dönüşen çatışmalarda, binlerce kişi yaşamını yitirmişti.
 
Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplar tarafından kontrol edilen ülkede, OAC hükümeti ile 14 silahlı grup arasında Sudan'ın ev sahipliğinde yapılan barış görüşmelerinde nihai anlaşma 6 Şubat'ta imzalanmıştı.
 
Anlaşma kapsamında, silahlı grupların temsilcileri hükümette yer almaya başlamıştı.

Hamam böceğini böyle ameliyat etti

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dev kobra 3 metrelik pitonu böyle yuttu
Dev kobra 3 metrelik pitonu böyle yuttu

Dev kobra 3 metrelik pitonu böyle yuttu

Şer cephesine ikinci sürpriz: Ziyaret gündem oldu
Şer cephesine ikinci sürpriz: Ziyaret gündem oldu

Şer cephesine ikinci sürpriz: Ziyaret gündem oldu

2020 yılı için asgari ücret belli oldu
2020 yılı için asgari ücret belli oldu

2020 yılı için asgari ücret belli oldu

Milli Muharip Uçak için yeni gelişme
Milli Muharip Uçak için yeni gelişme

Milli Muharip Uçak için yeni gelişme
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.