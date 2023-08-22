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Dünya

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde referandum sonuçları Anayasa Mahkemesi tarafından onaylandı

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde, Anayasa Mahkemesi'nin, Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera'nın seçimlerde yeniden aday olabilmesinin yolunu açan kritik önemdeki referandum sonuçlarını onayladığı bildirildi.

AA22 Ağustos 2023 Salı 09:56 - Güncelleme:
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde referandum sonuçları Anayasa Mahkemesi tarafından onaylandı
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Anayasa Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, referandumda yüzde 95,3 "evet", yüzde 4,97 "hayır" oyu çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Yaklaşık 1,7 milyon seçmenin yüzde 57,23'ünün katıldığı ve Anayasa Mahkemesi'nin onayladığı sonuçlarla Cumhurbaşkanı Touadera'nın, seçimlerde yeniden aday olabileceği kaydedildi.

Cumhurbaşkanına parlamentoyu feshetme yetkisi de veren anayasa değişikliğiyle başkanlık süresi 5 yıldan 7 yıla çıkarıldı.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 30 Temmuz'da yapılan referanduma tepki gösteren muhalifler, referandumu, Touadera'yı ömür boyu iktidarda tutmak için "tasarlanmış bir anayasal darbe" olarak gördüklerini açıklamıştı.

Ülkedeki maden yataklarının işletilmesinden Cumhurbaşkanının güvenliğine kadar birçok alanda etkin olduğu ileri sürülen Wagner güçlerinin, oylama öncesi ülkeye yoğun sevkiyat yaparak mevcut Cumhurbaşkanına destek verdiği ileri sürülmüştü.

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