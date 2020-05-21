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Dünya

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde savaş suçlusu isyancı lider yakalandı

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) savaş suçlusu isyancı lider Azor Kalite ve beraberindeki 8 kişi, Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSCA) askerleri tarafından yakalandı.

AA21 Mayıs 2020 Perşembe 07:49 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 07:53
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MINUSCA sözcüsü Vladimir Monteiro, yaptığı açıklamada, Seleka silahlı grubunun liderlerinden Kalite ve beraberindeki 8 isyancının, MINUSCA askerleri tarafından yakalandığını bildirdi.

OAC'de 2013'te Cumhurbaşkanı François Bozize'yi deviren Seleka koalisyonunun eski bir üst düzey yetkilisi olan Kalite, ülkenin kuzeydoğusunda geçen ay 21'i sivil 28 kişinin hayatını kaybettiği olaylardan da sorumlu tutuluyor.

OAC'de 2013'te Hristiyan anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında çıkan ve iç savaşa dönüşen çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirmişti.

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