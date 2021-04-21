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Dünya

Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki çatışmalar nedeniyle geçen hafta 2 bin kişi Çad'a sığındı

Birleşmiş Milletler (BM), Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) hükümet güçleriyle isyancılar arasında çıkan çatışmalar nedeniyle geçen hafta 2 binden fazla kişinin Çad'a sığındığını açıkladı.

AA21 Nisan 2021 Çarşamba 00:18 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 00:19
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BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Sözcüsü Babar Baloch, basın mensuplarına, OAC'nin Kaga-Bandoro bölgesindeki çatışmalardan birçok kişinin Çad sınırını geçerek Sido bölgesine sığındığını dile getirdi.

Geçen hafta 2 binden fazla kişinin Çad'a geçtiğini belirten Baloch, çatışmalardan kaçanların gıda ve su başta olmak üzere acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

BM'ye göre, OAC'deki çatışmalar nedeniyle 117 bine yakın kişi Kamerun ve Kongo gibi komşu ülkelere sığındı.

Orta Afrika ülkesi Çad, OAC'deki çatışmalardan kaçan 11 bin kişiye ev sahipliği yapıyor.

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