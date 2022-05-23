Orta Afrika'da isyan! 6 asker hayatını kaybetti

Yerel basındaki haberlere göre, Ouaka bölgesindeki Ngakobo kasabasına Barış İçin Birlik (UPC) adlı isyancı grup saldırı düzenledi.

Saldırıda 6 asker hayatını kaybetti, 5 asker ağır yaralandı.

Çatışmaların devam ettiği bölgede, evlerini terk etmek zorunda kalan köylüler Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonuna (MINUSCA) sığındı.

20'den fazla silahlı grubun bulunduğu ülkede, ordunun müdahalesine rağmen çatışmalar devam ediyor.

Seleka, Anti-Balaka, 3R (Geri Dönüş, Talep, Yeniden Güçlendirme) Barış İçin Birlik (UPC), OAC Vatansever Hareketi (MPC), Tanrının Direniş Ordusu (LRA) gibi silahlı gruplar, özellikle yer altı kaynaklarının zengin olduğu bölgelerin hakimiyeti için mücadele ediyor.

Ülkede, 2013'ten bu yana devam eden şiddet olaylarında çoğu Müslüman binlerce kişi katledildi, 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu.