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Dünya

Orta Amerika ülkesi Guatemala'yı sel vurdu: 10 kişi öldü

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da, hafta başından bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 10 kişi hayatını kaybetti.

AA23 Haziran 2024 Pazar 09:06 - Güncelleme:
Orta Amerika ülkesi Guatemala'yı sel vurdu: 10 kişi öldü
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Ulusal Afet Azaltma Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, şiddetli yağışların ülkenin güneyindeki Santa Rosa yönetim bölgesinde sel ve toprak kaymasına neden olduğu belirtildi.

Ülkede şiddetli yağış kaynaklı sellerde 10 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 10 bin 800 kişinin de tahliye edildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin 26 bin kişiyi daha tahliye etmeye çalıştığı ifade edildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, yolların kapanması ve sokakların sular altında kalması nedeniyle bazı köylere ulaşılmakta "ciddi" sıkıntılar yaşanıyor.

Meteorolojiye göre, yoğun yağışların bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

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