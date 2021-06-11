İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Haziran 2021 Cuma / 1 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4246
  • EURO
    10,2806
  • ALTIN
    514.713
  • BIST100
    1456.68
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Orta Amerika ve Meksika'ya 57 milyon doları aşkın insani yardım
Dünya

Orta Amerika ve Meksika'ya 57 milyon doları aşkın insani yardım

ABD Başkanı Joe Biden'ın Göçmenlik Başdanışmanı Amy Pope, insani yardım kapsamında Meksika ve Orta Amerika ülkeleri için 57 milyon dolardan fazla yardım sağlandığını söyledi.

AA11 Haziran 2021 Cuma 09:07 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 09:12
ABONE OL

Pope, başta Meksika olmak üzere Orta Amerika ülkelerinde zorla yerinden edilmiş kişiler için düzenlenen dayanışma etkinliğinde, 57 milyon dolardan fazla insani yardım toplandığını duyurdu.

Yardımın, düzensiz göçün temel nedenlerini ele almak ve bölge genelinde iş birlikçi göç yönetiminin güçlendirmesi amacıyla organize edildiğini belirten Pope, uluslararası ortakların da aracılığıyla zorla yerinden edilmiş kişilerin acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olunacağını bildirdi.

Etkinliğe, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Ajansı (UNHCR), Amerikan Devletleri Örgütü'nün (OAS) desteğiyle İspanya, Guatemala ve Kosta Rika hükümetleri ev sahipliği yaptı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.