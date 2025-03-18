İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2025 Salı / 19 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6729
  • EURO
    40,0095
  • ALTIN
    3569.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Orta Asya yoğun gündeme hazırlanıyor! Liderlerden zirveler öncesi önemli görüşme
Dünya

Orta Asya yoğun gündeme hazırlanıyor! Liderlerden zirveler öncesi önemli görüşme

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan cumhurbaşkanlarıyla gelecek günlerde Orta Asyalı liderlerin katılımıyla yapılacak zirvelerle ilgili meseleleri görüştü.

AA18 Mart 2025 Salı 17:30 - Güncelleme:
Orta Asya yoğun gündeme hazırlanıyor! Liderlerden zirveler öncesi önemli görüşme
ABONE OL

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre Mirziyoyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile birer telefon görüşmesi yaparak, bu ay sonunda Tacikistan'ın Hocand şehrinde yapılacak Özbekistan-Kırgızistan-Tacikistan Üçlü Zirvesi ile gelecek ay başında Semerkant'ta düzenlenecek Orta Asya-Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi ile ilgili konuları ele aldı.

Liderler, ayrıca ülkeler arasındaki ticaret, ekonomi, sanayi, lojistik, enerji, tarım, turizm ve ulaştırma alanlarındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi ve bu alanlarda daha önce varılan anlaşmaların hayata geçirilmesi konularını da gözden geçirdi.

BARIŞ, HUZUR VE REFAH TEMENNİSİ

Cumhurbaşkanları, ayrıca yaklaşan Nevruz Bayramı dolayısıyla birbirlerini içtenlikle tebrik ederek, kardeş halklara barış, huzur ve refah dileklerinde bulundular.

31 Mart'ta Tacikistan'ın Hocand şehrinde Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan cumhurbaşkanlarının katılımıyla üçlü zirvenin yapılması planlanırken, 3-5 Nisan'da ise Semerkant'ta, Orta Asya ülkeleri devlet başkanları ile AB'li üst düzey yetkililerin katılacağı Orta Asya-AB Liderler Zirvesi ve Semerkant İklim Forumu düzenlenecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.