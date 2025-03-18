Orta Asya yoğun gündeme hazırlanıyor! Liderlerden zirveler öncesi önemli görüşme

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre Mirziyoyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile birer telefon görüşmesi yaparak, bu ay sonunda Tacikistan'ın Hocand şehrinde yapılacak Özbekistan-Kırgızistan-Tacikistan Üçlü Zirvesi ile gelecek ay başında Semerkant'ta düzenlenecek Orta Asya-Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi ile ilgili konuları ele aldı.

Liderler, ayrıca ülkeler arasındaki ticaret, ekonomi, sanayi, lojistik, enerji, tarım, turizm ve ulaştırma alanlarındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi ve bu alanlarda daha önce varılan anlaşmaların hayata geçirilmesi konularını da gözden geçirdi.

Cumhurbaşkanları, ayrıca yaklaşan Nevruz Bayramı dolayısıyla birbirlerini içtenlikle tebrik ederek, kardeş halklara barış, huzur ve refah dileklerinde bulundular.

31 Mart'ta Tacikistan'ın Hocand şehrinde Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan cumhurbaşkanlarının katılımıyla üçlü zirvenin yapılması planlanırken, 3-5 Nisan'da ise Semerkant'ta, Orta Asya ülkeleri devlet başkanları ile AB'li üst düzey yetkililerin katılacağı Orta Asya-AB Liderler Zirvesi ve Semerkant İklim Forumu düzenlenecek.