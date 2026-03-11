İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2026 Çarşamba / 23 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0917
  • EURO
    51,2151
  • ALTIN
    7355.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Orta Doğu gerilimi devam ediyor: Sırda gıda güvenliği krizi var
Dünya

Orta Doğu gerilimi devam ediyor: Sırda gıda güvenliği krizi var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle gübre krizinin ortaya çıktığını belirterek, 'Sırada gıda güvenliği krizi var.' dedi.

AA11 Mart 2026 Çarşamba 13:25 - Güncelleme:
Orta Doğu gerilimi devam ediyor: Sırda gıda güvenliği krizi var
ABONE OL

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Hürmüz Boğazı'nın küresel gübre ticaretinde önemli rol oynadığına dair bir paylaşımı alıntılayan Dmitriyev, "Bir hafta önce tahmin edildiği gibi şimdi gübre krizi ortaya çıkıyor. Gıda güvenliği krizi de bunu takip edecek." ifadelerini kullandı.

Dmitriyev, Avrupa'nın, tarihinin en büyük enerji kriziyle yüzleşeceğini öne sürerek, "Bu, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in enerjideki stratejik hataları ve inatçılığı nedeniyle yaşanacak." dedi.

Küresel emtia ticaretinin en kritik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı ortak saldırıların ve Tahran'ın misillemelerinin ardından durma noktasına gelmişti.

  • Putin temsilcisi
  • gübre krizi
  • gıda güvenliği

ÖNERİLEN VİDEO

Sahipsiz köpek sokakta oynarken saldırdı: 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.