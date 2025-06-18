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Dünya

Orta Doğu için kritik gelişme! İran'dan havalanan 3 uçağın rotası belli oldu

İsrail ile İran arasında karşılıklı füze saldırıları devam ederken, İran'dan kalkan 3 uçak, daha önce ABD ile Tahran arasında gerçekleştirilen müzakerelerde arabuluculuk yapan Umman'ın başkenti Maskat'a gitti.

AA18 Haziran 2025 Çarşamba 18:24 - Güncelleme:
Orta Doğu için kritik gelişme! İran'dan havalanan 3 uçağın rotası belli oldu
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"Flight Radar" sitesindeki haritaya göre, İran'ın güneyinden kalkan 3 ayrı uçak Maskat Havalimanı'na iniş yaptı.

Uluslararası basında çıkan haberde, Maskat'a giden uçaklardan birinin İran Cumhurbaşkanlığına ait olduğu kaydedildi.

İran'dan kalkan 3 uçağın daha önce ABD ile yürütülen nükleer müzakerelerde arabuluculuk eden Umman'a gitmesi dikkati çekti.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

İran veya Umman'dan Maskat'a inen uçaklara ve bu uçaklarda müzakere heyeti olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, İran'ın Washington ile müzakere etmek istediğini söylemişti.

İsrail'in saldırılarının başladığı 13 Haziran'dan bu yana İran hava sahası uçuşlara kapalıydı ve ülkedeki yerel hava yolları uçuşlarına ara vermişti.

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