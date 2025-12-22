İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2025 Pazartesi / 3 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8205
  • EURO
    50,2514
  • ALTIN
    6074.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Orta Doğu kızışıyor! İsrail'den ABD'ye savaş alarmı
Dünya

Orta Doğu kızışıyor! İsrail'den ABD'ye savaş alarmı

İsrailli yetkililer, Tahran yönetiminin son füze tatbikatının İsrail'e yönelik olası bir saldırının habercisi olabileceği uyarısında bulundu

AA22 Aralık 2025 Pazartesi 10:50 - Güncelleme:
Orta Doğu kızışıyor! İsrail'den ABD'ye savaş alarmı
ABONE OL

İsrailli yetkililerin, İran'ın füze tatbikatının İsrail'e yönelik olası bir saldırının hazırlığı olabileceği gerekçesiyle ABD Başkanı Donald Trump yönetimini uyardığı belirtildi.

ABD merkezli Axios internet sitesine konuşan konuya vakıf üç İsrailli ve ABD'li kaynağa göre, İsrail İran'ın kendilerine saldırabileceğini değerlendiriyor.

Kaynaklardan biri, İsrail istihbaratının yaklaşık altı hafta önce de İran'daki füze hareketliliğine ilişkin benzer endişeleri dile getirdiğini ancak o dönemde herhangi bir gelişme yaşanmadığını ifade etti.

Aynı kaynak, "İran'dan saldırı ihtimali yüzde 50'nin altında ancak kimse bunun yalnızca bir tatbikat olduğunu söyleyip risk almak istemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrailli kaynaklara göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, 20 Aralık'ta ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile telefon görüşmesi yaparak, İran'ın başlattığı füze tatbikatından duyulan endişeyi iletti.

ABD'li yetkili ise ABD istihbaratının şu aşamada İran'dan saldırıya işaret eden herhangi bir emare tespit etmediğini ifade etti.

Kaynaklar, İsrail ile İran arasında olası bir savaşın, tarafların birbirlerinin saldırıya hazırlandığını düşünerek önleyici adımlar atması sonucu yanlış bir hesaplamayla başlayabileceğine dikkat çekti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 29 Aralık'ta ABD Başkanı Donald Trump ile Miami'de görüşmesi bekleniyor. Netanyahu'nun Trump ile görüşmesinde, İran'a yönelik yeni bir saldırı için planlar sunacağı iddia edilmişti.

  • Tahran füze tatbikatı
  • İsrail saldırı uyarısı
  • İsrail İran ilişkisi

ÖNERİLEN VİDEO

Fren yerine gaza bastı: Kaza anı güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.