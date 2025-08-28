Orta Doğu-Körfez arasında yeni denge: 7,5 milyar dolarlık imzalar atıldı

6. Katar-Mısır Ortak Yüksek Komitesi toplantısı Mısır'ın başkenti Kahire'de yapıldı.

Toplantıda Katar heyetine Başbakan ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani başkanlık ederken, Mısır heyetine ise Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati başkanlık etti.

İki ülke arasındaki işbirliği ilişkileri ve özellikle ekonomi, yatırım, diplomasi, sosyal işler, tarım ve gıda güvenliği alanlarında bu ilişkileri destekleme ve geliştirme yollarının gözden geçirildiği toplantıda, Sudan, Yemen, Suriye, Libya, Lübnan, Afrika Boynuzu ve Kızıldeniz'deki gelişmeler ile İran'ın nükleer dosyası da ele alındı.



Toplantıda ayrıca, sosyal sigorta ve emeklilik, tarım ve gıda güvenliği alanlarında işbirliği ile iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında siyasi istişare mekanizması kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.



Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, toplantıda yaptığı konuşmada, komitenin çalışmalarının, son dönemde eşsiz niteliksel değişime tanık olan ikili ilişkilerde yeni bir dönüm noktası teşkil ettiğini vurguladı.

Yakında Kahire'de düzenlenmesi planlanan Mısır-Körfez Yatırım Forumu'na Katar'ın geniş katılımının önemini vurgulayan Abdulati, forumun tarihine ilişkin ise bilgi vermedi.

Abdulati, daha fazla yatırım ortaklığının başlatılması için yeni ufuklar açacak bir Mısır-Katar iş konseyinin kurulmasını umduğunu dile getirdi.

Katar Başbakanı Al Sani ise Gazze'ye saldırıları sona erdirmek, sivillerin korunmasını sağlamak, esirleri ve alıkonulanları özgürlüğüne kavuşturmak ve Gazze Şeridi'nde insani yardım akışını temin etmek amacıyla iki ülke arasında ortak arabuluculuk çerçevesinde koordinasyonun sürdüğünü aktardı.



Öte yandan Katar Başbakanı Al Sani, Kahire'de Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli ile bir araya geldi.



Medbuli, yaptığı yazılı açıklamada, Al Sani ile gelecek dönemde 7,5 milyar dolarlık bir yatırım paketinin uygulanmasını ele aldıklarını aktardı.



Mısır Başbakanı Medbuli, bu paketin Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Nisan 2025'te Katar'a yaptığı ziyaretin bir sonucu olduğunu belirtti.



AL SANİ VE ABDULATİ ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Katar Başbakanı Al Sani, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile düzenlediği ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki ilişkilerin ileri ve sağlam olduğunu ve gelecek haftalarda yaklaşık 7,5 milyar dolar değerinde yatırımların devreye girmesini de içerecek yeni bir ekonomik işbirliği aşamasının temelinin atıldığını söyledi.

Al Sani ve Abdulati, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımı ve işgal altındaki Batı Şeria'da yürüttüğü yerleşim birimlerini genişletme politikasını kınadı.