ABD ve İsrail'in, İran'a 28 Şubat'ta saldırısıyla başlayan ve İran'ın misillemeleriyle gelişen kriz nedeniyle dört büyük Avrupa ülkesi arasındaki temaslar sıklaştı.

İtalya Başbakanı Meloni, sosyal medya platformlarından bu akşam paylaştığı video mesajında, "Bu son saatlerde İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere arasında yakın bir istişare başlattık." ifadelerini kullandı.



Meloni, şunları kaydetti:

"Bu dört büyük Avrupa ülkesi arasında krizi birlikte ele almak ve diplomatik çabaları güçlendirmek için koordinasyon kurduk. Fransa Cumhurbaşkanı (Emmanuel) Macron, Almanya Başbakanı (Friedrich) Merz ve İngiltere Başbakanı (Keir) Starmer ile daha fazla tırmanmayı önlemek ve uluslararası istikrara katkıda bulunmak için birlikte çalışma gereği konusunda mutabık kaldık."

Zor bir dönemden geçtiklerini dile getiren Meloni, "Ancak hükümet, İtalya'nın ve vatandaşlarının güvenliğini korumak için çalışıyor ve barışın sağlanmasına yönelik her türlü girişimi desteklemeye kararlı." değerlendirmesinde bulundu.



Meloni, Avrupa Birliği (AB) sınırlarının güvenliğini sağlamak için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) bir İtalyan fırkateyninin konuşlandırılması talimatını verdiklerini, bunun Avrupa dayanışmasının bir eylemi ama daha önce önleyici bir tedbir adımı olduğunu kaydetti.

Orta Doğu'daki bu çatışmanın parçası olmadıklarını vurgulayan Meloni, "Ancak çizgimiz çok net. İtalya bu çatışmanın tarafı değildir ve taraf olmayı da istememektedir. Amacımız gerilimi azaltmak ve müzakerelerin yeniden başlaması için halen bir imkan olup olmadığını görmek." yorumunu yaptı.

Başbakan, ayrıca Orta Doğu'daki krizin etkileriyle de hükümet olarak mücadele ettiklerini belirterek, "Çatışmanın vatandaşlarımız ve ülkemiz üzerindeki etkilerini mümkün olduğunca azaltmak için çalışıyoruz. Enerji fiyatları, benzin ve gıda fiyatlarının seyrini izlemek ve spekülasyonla mücadele etmek amacıyla görev güçleri kuruldu." ifadelerini kullandı.



Meloni, özellikle özel tüketim vergisi mekanizmasıyla benzin fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesini değerlendirildiklerini kaydetti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.