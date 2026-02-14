Orta Doğu savaşın eşiğinde: ABD'den İran'a ''topyekün'' operasyon hazırlığı

ABD ile İran arasındaki nükleer restleşme ve karşılıklı tehditler devam ederken, dünya gündemine bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

Üst düzey ABD'li yetkililere dayandırılan Reuters haberinde, Beyaz Saray'ın İran'a yönelik "topyekûn" bir saldırı planını masaya yatırdığı belirtildi.

HEDEF SADECE NÜKLEER TESİSLER DEĞİL: OPERASYONUN KAPSAMI GENİŞLİYOR

Habere göre, muhtemel askeri harekat planı geçmişteki senaryolardan çok daha karmaşık ve kapsamlı bir yapıya sahip. Yetkililer, operasyonun sadece nükleer altyapıyı devre dışı bırakmakla sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda İran devlet binalarını ve güvenlik tesislerini de doğrudan hedef alacağını belirtti.

Haftalar sürebileceği öngörülen bu harekatın, Tahran yönetiminin olası bir misillemesini de göze alarak planlandığı ifade ediliyor. Uzmanlar, bu adımın bölgedeki dengeleri kökten değiştirebileceği uyarısında bulunuyor.

BEYAZ SARAY'DAN NET MESAJ: TÜM SEÇENEKLER MASADA

İddiaların ardından gözlerin çevrildiği Beyaz Saray'dan açıklama gecikmedi. Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, Başkan Donald Trump'ın ABD ulusal güvenliğini korumak adına tüm alternatifleri değerlendirdiğini vurguladı. Kelly, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Trump için İran konusunda tüm seçenekler masada kalmaya devam ediyor. Ulusal çıkarlarımızı korumak adına gerekli tüm adımlar titizlikle inceleniyor."

PENTAGON SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise konuya ilişkin yorum taleplerini karşılıksız bıraktı. Operasyonel detayların gizliliği nedeniyle sessiz kalmayı tercih eden askeri yetkililer, bölgedeki askeri hareketliliğe dair ipucu vermedi.