İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2026 Cumartesi / 27 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7339
  • EURO
    51,9339
  • ALTIN
    7075.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Orta Doğu savaşın eşiğinde: ABD'den İran'a ''topyekün'' operasyon hazırlığı
Dünya

Orta Doğu savaşın eşiğinde: ABD'den İran'a ''topyekün'' operasyon hazırlığı

Washington ve Tahran hattındaki gerilim, askeri bir harekat ihtimaliyle en kritik aşamaya geldi. ABD'li üst düzey hükümet kaynaklarına dayandırılan iddialara göre, ABD ordusu İran'a yönelik haftalarca sürebilecek geniş kapsamlı bir askeri operasyona hazırlanıyor. Yetkililer, operasyonun sadece nükleer altyapıyı devre dışı bırakmakla sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda İran devlet binalarını ve güvenlik tesislerini de doğrudan hedef alacağını belirtti.

HABER MERKEZİ14 Şubat 2026 Cumartesi 10:02 - Güncelleme:
Orta Doğu savaşın eşiğinde: ABD'den İran'a ''topyekün'' operasyon hazırlığı
ABONE OL

ABD ile İran arasındaki nükleer restleşme ve karşılıklı tehditler devam ederken, dünya gündemine bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

Üst düzey ABD'li yetkililere dayandırılan Reuters haberinde, Beyaz Saray'ın İran'a yönelik "topyekûn" bir saldırı planını masaya yatırdığı belirtildi.

HEDEF SADECE NÜKLEER TESİSLER DEĞİL: OPERASYONUN KAPSAMI GENİŞLİYOR

Habere göre, muhtemel askeri harekat planı geçmişteki senaryolardan çok daha karmaşık ve kapsamlı bir yapıya sahip. Yetkililer, operasyonun sadece nükleer altyapıyı devre dışı bırakmakla sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda İran devlet binalarını ve güvenlik tesislerini de doğrudan hedef alacağını belirtti.

Haftalar sürebileceği öngörülen bu harekatın, Tahran yönetiminin olası bir misillemesini de göze alarak planlandığı ifade ediliyor. Uzmanlar, bu adımın bölgedeki dengeleri kökten değiştirebileceği uyarısında bulunuyor.

BEYAZ SARAY'DAN NET MESAJ: TÜM SEÇENEKLER MASADA

İddiaların ardından gözlerin çevrildiği Beyaz Saray'dan açıklama gecikmedi. Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, Başkan Donald Trump'ın ABD ulusal güvenliğini korumak adına tüm alternatifleri değerlendirdiğini vurguladı. Kelly, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Trump için İran konusunda tüm seçenekler masada kalmaya devam ediyor. Ulusal çıkarlarımızı korumak adına gerekli tüm adımlar titizlikle inceleniyor."

PENTAGON SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise konuya ilişkin yorum taleplerini karşılıksız bıraktı. Operasyonel detayların gizliliği nedeniyle sessiz kalmayı tercih eden askeri yetkililer, bölgedeki askeri hareketliliğe dair ipucu vermedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Beyoğlu'nda panik anları: Bir anda alevlere teslim oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.