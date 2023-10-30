Orta Doğu ülkesi, Patriot hava savunma sistemine talip oldu

İsrail ile en uzun sınırı paylaşan Ürdün, bölgedeki çatışmalar nedeniyle sınır güvenliğini arttırmak için harekete geçti. Ürdün Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Mustafa Hiyari devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "ABD'den savunmamızı Patriot hava savunma sistemleriyle güçlendirmesini istedik" dedi.

ABD'nin bölgedeki gücünü arttırmak için son aylarda Ürdün askeri tesislerini kullandığı öne sürülmüştü. Hiyari konuya ilişkin açıklamasında, Pentagon'un Ürdün'deki üsleri kullanarak İsrail'e askeri ekipman ve silah sevkiyatı yaptığına ilişkin iddiaları yalanladı.

Ürdün, Suriye'deki iç savaş nedeniyle 2013'te topraklarına Patriot füzeleri konuşlandırmıştı.