İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuldu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a karşı "önleyici saldırı" başlattıklarını duyurdu.

Katz, yaptığı açıklamada, "ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini" belirtti.

Katz, "İsrail, kendisine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için İran'a karşı önleyici bir saldırı başlattı." dedi.

İran'ın muhtemel misillemesine karşı İsrail'de olağanüstü hal ilan edildi.

İsrail ordusu ise İran'a saldırıların başlatıldığına işaret eden ülkeye füze fırlatılması olasılığına karşı halkı sığınaklara yönlendiren uyarı yayımladı.

Ordudan yapılan açıklamada, "güvenlik durumu nedeniyle" sivillerin en yakın sığınağın hangisi olduğunu tespit etmesi ve gereksiz seyahatlerden kaçınması istendi.

"Proaktif uyarı"nın, halkı füze saldırılarına hazırlamak amacıyla yapıldığı belirtildi.

Saat 08.14 itibarıyla İsrail genelinde sirenler çalarken tüm cep telefonlarına uyarı alarmı gönderildi.

Tahran yönetimi, saldırıların başlamasının ardından İran hava sahasını tamamen kapattı.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA: İRAN'A YÖNELİK BÜYÜK BİR OPERASYON BAŞLATTIK

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırıları hakkında, "İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattık." dedi.

Trump, sosyal medya hesabından İran'a yönelik saldırılara ilişkin görüntülü açıklamada bulundu.

"İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattık." ifadesini kullanan Trump, saldırının amacına ilişkin şunları söyledi:

"Amacımız, çok sert, korkunç insanlardan oluşan acımasız bir grup olan ve doğrudan ABD'yi, yurt dışındaki üslerimizdeki birliklerimizi ve dünyadaki müttefiklerimizi tehdit eden faaliyetlerde bulunan İran rejiminin tehditlerini ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmaktır."

Trump, İran Devrim Muhafızları'na, İran silahlı kuvvetlerine ve polis mensuplarına silah bırakarak tam dokunulmazlık elde etme çağrısında bulunarak "Aksi takdirde ölümle karşı karşıya kalırsınız." diye konuştu.

ABD'nin politikasının İran'ın nükleer silaha sahip olmaması yönünde olduğunu vurgulayan Trump, "İran asla nükleer silaha sahip olamaz. Bu nedenle geçen haziranda düzenlenen 'Gece Yarısı Çekici Operasyonu' kapsamında Fordo, Natanz ve İsfahan'daki rejimin nükleer programını yok ettik." dedi.

Trump, Haziran 2025'te düzenlenen operasyonun ardından İran'ı nükleer silah konusunda defalarca uyardıklarını ve anlaşma yapmaya çalıştıklarını savundu.

"47 yıldır İran rejimi 'Amerika'ya ölüm' sloganları atarak ABD'yi, askerleri ve birçok ülkedeki masum insanları hedef alan bitmek bilmeyen bir kan ve toplu katliam kampanyası yürüttü." ifadesini kullanan Trump, bölgedeki İran bağlantılı unsurların son yıllarda Orta Doğu'da konuşlanmış ABD kuvvetlerine, deniz ve ticari gemilere ve uluslararası nakliye limanlarına karşı saldırılar düzenlemeye devam ettiğini söyledi.

Trump, bu durumu "kitlesel bir terör eylemi" olarak tanımlayarak ABD'nin "artık buna tahammül etmeyeceğini" kaydetti.

İran'ı "dünyanın bir numaralı terör destekçisi devlet" olarak niteleyen Trump, İran yönetiminin ülkede protesto eden on binlerce vatandaşını öldürdüğünü iddia etti.

Trump, İran'ın deniz gücünün hedef alınacağını ve füze sanayisinin ortadan kaldırılacağını belirterek bölgedeki İran bağlantılı unsurların bölgeyi ya da dünyayı istikrarsızlaştırmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

İran halkına seslenen Trump, ülkenin geleceğinin halkın ellerinde olduğunu söyleyerek İran halkından Tahran yönetimine karşı harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Trump, "Özgürlüğünüzün vakti yaklaştı. Sığınakta kalın. Evinizden çıkmayın. Dışarısı çok tehlikeli. İşimizi bitirene kadar her yere bombalar düşecek. Yönetiminizi devralın." ifadelerini kullandı.

İRAN'DAN ABD VE İSRAİL'E MİSİLLEME SALDIRISI: BİRÇOK ÜLKEDE ABD ÜSLERİ VURULDU

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e geniş çaplı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına başladığını duyurdu. İran misilleme olarak bölgedeki tüm Amerikan üslerine saldırılar başlattığını bildirdi. İranlı üst düzey bir yetkili, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık Orta Doğu'daki tüm Amerikan ve İsrail varlıkları ile çıkarlarının meşru hedef haline geldiğini ve kapsamlı karşılık vereceklerini belirtti.

ABD-İSRAİL SALDIRISINDA HEDEF ALINAN İRAN'IN GÜNEYİNDEKİ BİR İLKOKULDA ÖLEN ÇOCUKLARIN SAYISI 51'E YÜKSELDİ

ABD-İsrail saldırısında hedef alınan İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki ilkokulda hayatını kaybeden öğrencilerin sayısının 51'e yükseldiği belirtildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki "Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu"nı hedef alan ABD-İsrail saldırısında şu ana kadar 51 kız öğrenci yaşamını yitirdi.

Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr, okulun doğrudan hedef alındığını ve çok sayıda öğrencinin saldırıda hayatını kaybettiğini belirtti.

Radmehr, Minab kentinde ABD-İsrail saldırısında bir ilkokulun hedef alındığını ve saldırıda son olarak 40 kız öğrencinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

HAMANEY VE PEZEŞKİYAN HEDEF ALINDI

İsrailli yetkili, İran'ın Dini Lideri Ayetullah Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın hedef alındığını açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın oğlu, babasının ABD-İsrail'in suikast girişiminden kurtulduğunu söyledi.

İsrail ordusu, İran'ın batısındaki füze rampalarına düzenlenen saldırıları gösteren görüntüleri yayınladı.

İşte dakika dakika yaşananlar:

İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e yeni füze "saldırı dalgası" başlattığı duyuruldu.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD ve İsrail'in, İran'a bu sabah başlattığı saldırıların ardından "durumun karmaşık olduğunu ve bunun bir yıldırım savaşı olmayacağını, günlerce süreceğini" söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, "İsrail ve ABD'nin bu sabah İran'a düzenlediği askeri saldırıları ve İran'ın buna karşılık verdiği misilleme saldırılarını esefle karşılıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye Sivil Havacılık Düzenleme Kurumu, İsrail'in İran'a saldırısının ardından, bölgedeki gerilim nedeniyle ülke hava sahasının geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

ABD-İsrail saldırısında hedef alınan İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki ilkokulda hayatını kaybeden öğrencilerin sayısının 51'e yükseldiği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır ve Endonezya dışişleri bakanları ile telefon görüşmeleri yaptı.

İtalya: Askerlerimizin olduğu üs vuruldu.

İsrail ordusu, İran'dan yeni bir füze saldırısı daha başlatıldığını açıkladı.

Irak'ta İran destekli Şii milis gücü Ketaib Hizbullah, İran'daki ABD ve İsrail saldırılarına karşı yakında Irak'taki ABD üslerini hedef alacaklarını duyurdu.

Umman Dışişleri Bakanı, "(ABD-İsrail'in İran'a saldırıları) Hayal kırıklığına uğradım. Aktif ve ciddi müzakereler bir kez daha baltalandı." açıklamasında bulundu.

Ürdün Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumeni, ülkesinin herhangi bir bölgesel tırmanışın tarafı olmayacağını belirterek, "Ürdün bölgede devam eden çatışmanın bir parçası değildir ve hiç kimsenin egemenliğini ihlal etmesine izin vermeyecektir." dedi.

İran Ulusal Güvenlik Konseyi, ülkede casusluk yapan ve bu süreçte ABD-İsrail saldırılarına yarayacak faaliyetlerde bulunanların en ağır şekilde cezalandırılacağını duyurdu.

İsrail ordusu, İran'ın batısına düzenledikleri saldırılarda yüzlerce askeri hedefi vurduğunu öne sürdü.

Katar Savunma Bakanlığı, ülkedeki üçüncü saldırı dalgasının yüksek hazırlık, güvenlik ve koordinasyon sayesinde başarıyla engellendiğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının uluslararası temel ilkeleri ihlal ettiğini ve saldırıların kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Irak'ın Erbil kentindeki Erbil Uluslararası Havalimanı'nda yer alan ABD üssüne atılan füze veya insansız hava araçları etkisiz hale getirildi.

ABD-İsrail'in, İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bir kız ilkokulunu hedef aldığı saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 40'a yükseldi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, "İran'a yönelik gerekçesiz saldırıları şiddetle kınadığını" bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Tüm kapasitemizi kullanacağız.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla ilgili diplomatik yolları araştırdıklarını, sivillerin korunmasını öncelik alarak gerekli olmayan AB personelini bölgeden çektiklerini duyurdu.

İran dini lideri Hamaney'in konutu ABD-İsrail saldırısının ardından ilk kez görüntülendi.

ABD ve İsrail'den füze yağmuru! İşte Hamaney'in vurulan karargahı https://t.co/A0tNXZybVd pic.twitter.com/vRdyNl2X00 — Star Gazetesi ���� (@stargazete) February 28, 2026

Almanya'nın ABD ile İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırıların ardından gelişmeleri yakından izlediği ve Avrupalı ortaklarla yakın koordinasyon içinde olduğu bildirildi.

Hamas, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını en sert ifadelerle kınadığını bildirdi.

İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği ilk saldırılarda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'i hedef almayı denediği ileri sürüldü.

ABD-İsrail'in, İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bir kız ilkokulunu hedef aldığı saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 24'e yükseldi.

İsrail, İran'dan yeni bir füze saldırısı daha başlatıldığını açıkladı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi: Tahran başta olmak üzere saldırıya uğrayan şehirlerdeki halk, güvenli bölgelere gidebilir.

Suudi Arabistan, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Ürdün'e yönelik saldırılarını ve bu ülkelerin egemenliğini ihlal eden eylemlerini kınadı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın oğlu, ABD-İsrail'in saldırılarında babasının hedef alındığını ancak suikast girişiminden yara almadan kurtulduğunu duyurdu.

ABD'li yetkili: İran'a saldırılar saatler değil, günlerce devam edecek.

Çin, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarının başlamasının hemen öncesinde ülkedeki vatandaşlarına güvenlik uyarısı yaptı.

Irak ordusu, İran'a yakın milis grupların bulunduğu Babil vilayetine gerçekleştirilen hava saldırıları sonucu 2 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın, ABD ve İsrail'in İran'a saldırması ve İran'ın da buna karşılık vermesinin ardından Orta Doğu'daki birçok kente uçuşları askıya aldığı bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, İran'dan atılan füzelerin bir kişinin ölümüne neden olduğunu açıkladı.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesinde İran'daki saldırıları ele aldı.

İngiltere: (ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları) Daha geniş bölgesel çatışmaya doğru tırmanma istemiyoruz.

İran'ın başkenti Tahran'da ABD-İsrail saldırılarının ardından Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı milis güçlerin (Besic) mahalle aralarında devriye görevine başladığı belirtildi.

İran Haber Ajansı, Güneydeki bir ilkokulun ABD-İsrail saldırısında hedef alındığını ve en az 5 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ülkeyi felaketlerden korumanın "mutlak öncelik" olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail'in saldırılarını, ülkenin toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğinin açıkça ihlali şeklinde niteleyerek Birleşmiş Milletlere (BM) acil önlem alma çağrısı yaptı.

İsrailli yetkili: Hamaney ve Pezeşkiyan hedef alındı. Saldırının sonucu belirsiz.

ABD basını: Trump'ın halka seslenmesi bekleniyor.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırının ardından, Ürdün savaş uçaklarının ülke hava sahasının güvenliğini sağlamak amacıyla rutin uçuşlar gerçekleştirdiğini duyurdu.

BAE Savunma Bakanlığı: İran saldırına cevap hakkımızı saklı tutuyoruz.

Reuters, İran'ın üst düzey komutanlarının öldürüldüğünü öne sürdü.

İran'ın ABD-İsrail saldırılarına misilleme başlatmasının ardından Katar'ın başkenti Doha'da yeni patlama sesleri duyuldu.

İsrail ordusunun İran'a saldırıların ardından 20 bin yedek askeri daha göreve çağırdığı açıklandı.

İsviçre, ABD ile İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırılardan derin endişe duyduğunu bildirdi.

İran'ın ABD-İsrail saldırılarına karşı misilleme dalgasında, Bahreyn'in başkenti Manama'daki ABD 5. Filosu'nun bulunduğu üs yeniden hedef alındı.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü: ABD ve İsrail'e yardım eden herhangi bir üs, İran tarafından hedef alınacaktır.

Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), hava sahalarının uçuşlara kapatıldığını açıkladı.

İsrail ordusu, İran'ın batısında Tahran yönetimine ait hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı. Ordudan yapılan açıklamada, İran'ın batısında geniş çaplı saldırılar düzenlendiği, saldırı yapılan noktaların Tahran yönetimine ait askeri hedefler olduğu ileri sürüldü. İsrail ordusundan yapılan bir diğer açıklamada ise İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in üst düzey komutanlarla durum değerlendirmesi yaptığı, "ordu unsurlarının tüm bölgelerde saldırı operasyonlarına hazırlıklı olarak ileri savunma pozisyonunda konuşlandığı" belirtildi. İsrail'in saldırılarına devam edeceği tehdidinde bulunulan açıklamada, savaş uçaklarının istihbarat verilerine dayalı olarak İran'da saldırılarını sürdürdüğü kaydedildi.

İran'ın ABD-İsrail saldırılarına karşı misilleme başlatmasının ardından Katar'ın başkenti Doha'da yeni patlama sesleri duyuldu.

İsrail, eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın evini vurdu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da patlama sesleri duyulmaya başlandı.

İran'ın, ABD-İsrail ortak saldırısına füzelerle misillemede bulunmasının ardından İsrail semalarında güçlü patlama sesleri duyuldu.

Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri, İran'a yönelik saldırıların ardından hava sahasını kapattı.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık bölgedeki tüm ABD üslerine saldırılar başlattığını bildirdi.

İsrail yetkilileri, İran'a karşı devam eden saldırılarla eş zamanlı işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'yı kapattı.

İran'ın ABD-İsrail saldırılarına yönelik misilleme başlatmasının ardından, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de patlama sesleri duyuldu

Kuveyt'ten de siren sesleri yükseliyor.

Irak ve Kuveyt, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sonrası ülke hava sahalarını kapatarak İran'a tüm uçuşları durdurdu.

İran BAE ve Katar'daki ABD üslerini vuruyor. ABD Katar'daki vatandaşlarına 'Sığınaklara inin' çağrısı yaptı.

İran, Bahreyn'deki ABD Donanma Lojistik Merkezi'ni vurdu.

Katar Savunma Bakanlığı, İran füzesini düşürdüklerini ve hava sahalarını kapattıklarını duyurdu.

İran İçişleri Bakanlığı, ülkeye yönelik İsrail ve ABD saldırılarının ardından halkın soğukkanlılığını korumasını istedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e geniş çaplı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına başladığını duyurdu.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e ikinci dalga balistik füze saldırısı başlattı. İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İran'dan İsrail'e yeni balistik füze saldırıları başlatıldığını duyurdu. İsrail ordusu da İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiğini tespit ettiklerini, önlemeye çalıştıklarını açıkladı.

Kudüs'te patlama sesleri duyuluyor.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasının ardından "ülkesinin güvenliğini ve birliğini tehdit edecek herhangi bir maceraya sürüklenmesine" izin vermeyeceklerini açıkladı.

11.38 İsrail'in İran'a saldırıların ardından ülkenin kuzeyinde alarmların çaldığı ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ateşledi. İran'da güvenlik bürokrasisine yakınlığıyla bilinen "Nournews", ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık onlarca balistik füzenin İsrail'e ateşlendiğini bildirdi.

İran'ın başkenti Tahran'da yeni patlamalar meydana geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD-İsrail saldırılarının, İran halkına kendi kaderini tayin imkanı vereceğini ileri sürdü. Netanyahu, İran'a yönelik saldırıların ardından yaptığı açıklamada, saldırıların "Aslanın Kükremesi Operasyonu" olarak isimlendirildiğini belirtti. Kısa süre önce ABD ve İsrail'in "İran'daki rejimin varoluşsal tehdidini ortadan kaldırmak" iddiasıyla saldırı başlattığını kaydeden Netanyahu, İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini savundu. Netanyahu, ABD-İsrail ortak saldırısının "Cesur İran halkının kaderini kendi ellerine alması için gerekli koşulları oluşturacağını" öne sürdü. "İran halkının tüm kesimleri - Persler, Kürtler, Azeriler, Beluciler ve Ahvaziler- zulmün boyunduruğundan kurtulup özgür ve barışçıl bir İran'ı hayata geçirme zamanı gelmiştir." ifadelerini kullanan Netanyahu, ülkede rejim değişikliği mesajı verdi.

İsrail ordusu, İran'dan (misilleme) füze saldırısı tespit edildiğini duyurdu.

İran Emniyet Genel Komutanlığı (Polis), durumun kontrol altında olduğunu belirterek, vatandaşlara şüpheli bir durum karşısında bilgi vermeleri çağrısında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'a başlattıkları saldırılar sonrası güvenlik kurmaylarıyla sığınakta durum değerlendirme toplantısı yaptığı bildirildi.

İran'da, ABD-İsrail saldırıları nedeniyle okullar ikinci duyuruya kadar tatil edildi.

İsrail basını, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırısında İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi'nin de hedef alındığını öne sürdü.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın ABD-İsrail saldırılarından zarar görmediği bildirildi.

Reuters: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan güvende.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanipur, başkent Tahran'da patlama seslerinin duyulmasının ardından hastanelerin alarm durumuna geçtiğini belirtti.

İsrail'in saldırıları devam ederken, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad, İran halkını kendileriyle fotoğraf ve video paylaşmaya çağırdı. Mossad'ın Farsça Telegram kanalından İran halkına yönelik "Birlikte İran'ı eski görkemli günlerine döndüreceğiz." ifadesi kullanıldı. "Sizin için özel olarak yüksek güvenlikli bir Telegram kanalı açtık." ifadesine yer verilen açıklamada, İran halkından "rejime karşı mücadelede" fotoğraf ve videoları Mossad ile paylaşma çağrısı yapıldı.

İsrail medyası, İran ordusunun başkomutanı Hatemi'nin öldüğünü iddia etti.

İran'da internet kesintileri artarken İsrail basını İran'a yönelik siber saldırılar düzenlendiğini bildirdi.

ABD Başkanı Trump: ABD İran'a büyük operasyon başlattı. Hedef rejim kaynaklı tehditleri ortadan kaldırmak. Tehditleri ortadan kaldırıp Amerikan halkını koruyacağız. İran asla nükleer silaha sahip olamayacak. İran'ın donanmasını yok edeceğiz.

Irak Ulaştırma Bakanlığı, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasının ardından ülkenin hava sahasının kapatıldığını duyurdu.

Reuters: ABD, İran'a saldırılarını havadan ve denizden yapıyor.

İsrailli bir savunma yetkilisi, İran'a yönelik saldırının ABD ile koordinasyon içinde aylardır planlandığını ve saldırı tarihinin haftalar önce belirlendiğini ifade etti.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, İsrail'in saldırısına misilleme yapacaklarını bildirdi.

İran basını: İsrail saldırılarında başkent Tahran'ın yanısıra İsfahan, Kum, Kerec ve Kirmanşah şehirleri hedef alındı.

ABD basını: Yetkililere göre saldırı küçümsenemeyecek büyüklükte.

İran'da, aralarında İran Cumhurbaşkanı Masud Pezeşkiyan'ın konutu ve istihbarat merkezinin de bulunduğu yaklaşık 30 hedefin vurulduğu iddia edildi. İsrail kaynakları, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a yönelik bir suikast girişimiyle bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

İsrail Savunma Bakanlığı: ABD ile koordineli şekilde İran'a saldırıyoruz.

Katar merkezli Al Jazeera'ya konuşan bir ABD'li yetkili ve İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan İsrailli bir yetkili, İran'daki patlamaların ABD-İsrail ortak operasyonu olduğunu söyledi. Yetkililer, "Bu bir ABD-İsrail ortak operasyonudur" açıklamasında bulundu.

NY Times: ABD'nin saldırısı da başladı.

İran'ın başkenti Tahran'da yeni patlamalar meydana gelirken, İsrail basını, saldırılarda İranlı üst düzey yöneticilerin hedef alındığı iddia etti.

İran: Hamaney güvenli bir bölgeye götürüldü.

İsrail medyası: İran genelinde 30 hedef vuruldu.

İran saldırılar sonrası hava sahasını kapattı.

Tahran'da yeni patlama sesleri duyuldu... İsrail hava saldırılarının ikinci dalgası başladı.

İran'ın olası misillemesine karşı İsrail'de olağanüstü hal ilan edildi.

09.30 İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'a "önleyici bir saldırı" başlattıklarını açıkladı

09.19 İsrail'in, İran'ın başkenti Tahran'a saldırı düzenlediği bildirildi. Tahran'ın iki noktasından dumanların yükseldiği kaydedildi.

