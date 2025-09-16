İSTANBUL 27°C / 17°C
Dünya

Orta Doğu yangın yeri: Limanı boşaltın

İşgalci İsrail ordusu, Yemen'in batısındaki stratejik Hudeyde Limanı'na saldırı düzenleyebileceğini belirterek, limanın acilen boşaltılmasını istedi.

AA16 Eylül 2025 Salı 15:03 - Güncelleme:
Orta Doğu yangın yeri: Limanı boşaltın
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Hudeyde Limanı'na saldırı tehdidinde bulundu.

Adraee, İran'ın desteklediği Husiler'in Hudeyde Limanı'nı "askeri amaçlarla kullanıldığını" iddia etti.

"İlerleyen saatlerde" Hudeyde Limanı'na saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulunan Adraee, söz konusunu limanda bulunanları ve demirli gemilerin bölgeden ayrılmasını istedi.

İsrail ordusu, daha önce birçok kez Hudeyde Liman'na hava saldırıları düzenlemişti.

  • Hudeyde Limanı
  • İsrail saldırısı
  • Yemen

