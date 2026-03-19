Orta Doğu'da yüksek gerilim! İran rest çekti: Büyük hata yaptınız, cevabı çok daha şiddetli olacak

ABD/İsrail-İran savaşının 20'nci gününde karşılıklı misillemeler devam ediyor.

İran Silahlı Kuvvetleri, ülkedeki enerji tesislerine yönelik saldırılara karşı misillemelere devam edileceğini duyurdu.

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Yarbay İbrahim Zülfikari, ABD-İsrail'in dün İran'daki petrol rafinerilerine saldırılarının ardından İran'ın misillemelerine ilişkin açıklama yaptı.

İran'ın enerji altyapısına saldırıların "büyük bir hata" olduğunu söyleyen Zülfikari, " İran'ın enerji altyapısına saldırmak büyük bir hataydı ve bunun karşılığının henüz verilmediği konusunda düşmana uyarıda bulunuyoruz." dedi.

Zülfikari, "Eğer bu tekrar yaşanırsa, enerji altyapınız ve müttefiklerinizin enerji altyapısı tamamen yok edilene kadar saldırılarımız durmayacak ve cevabımız bu geceki saldırılardan çok daha şiddetli olacaktır." ifadelerini kullandı.

İran'ın güneyindeki Basra Körfezi kıyısındaki Aseluye petrol rafinerisi ile Güney Pars doğalgaz sahasına bağlı rafinelerin ABD-İsrail tarafından hedef alındığı bildirilmişti.

İran, petrol rafinelerine saldırıların ardından Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da ABD ile bağlantılı petrol tesislerini vuracağını bildirerek, petrol tesisleri ve çevresi için "tahliye uyarısı" yayımladı.

Uyarının yayımlanmasından bir kaç saat sonra dün akşam saatlerinde Körfez'deki bazı ülkelerin petrol tesislerine füze saldırıları düzenlemişti.

İşte ABD-İsrail İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth İran'a yönelik saldırılara ilişkin düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin hedeflerinin "değişmediğini" ifade etti. Hegseth, İran donanmasına ait 120'den fazla geminin batırıldığını, 11 denizaltısının da imha edildiğini belirtti.

İran, İsrail'deki hedeflerin ve ABD'nin Bahreyn'deki deniz üssü 5. Filonun şafak vakti itibarıyla başlatılan ve hala devam eden saldırılarla hedef alındığını bildirdi.

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana çoğunluğu Körfez bölgesinde 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara en az 4 bin 192 füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

İran ordusu, İsrail Güvenlik Bakanlığını insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını açıkladı.

İsrail'in ABD ile birlikte hedef aldığı İran'a ve karadan işgalini genişlettiği Lübnan'a saldırılarını birkaç hafta daha sürdüreceği iddia edildi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamaya yönelik uluslararası bir misyonu desteklemeye hazır olduklarını ancak bunun çatışmalar sona erdikten ve uluslararası yetki sağlandıktan sonra olabileceğini söyledi.

İran'dan yapılan yeni misillemenin ardından Kudüs semalarında patlama sesleri duyuldu.

ABD'nin Riyad Büyükelçiliği: Vatandaşlarımıza, güvenli şekilde seyahat edebilmeleri halinde ticari uçuşlarla Suudi Arabistan'dan ayrılmalarını tavsiye ediyoruz

Kuveyt Petrol Şirketi, insansız hava araçları (İHA) ile düzenlenen saldırılar nedeniyle Mina Abdullah ve Mina el-Ahmedi rafinerilerindeki iki işletme ünitesinde çıkan yangınların söndürüldüğünü duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Savaş Bakanlığının İran ile savaşı finanse etmek için ek 200 milyar dolar bütçe istemesine ilişkin, "Bu 200 milyar dolar buz dağının sadece görünen kısmı. Sıradan Amerikalılar, ABD ekonomisini vurmak üzere olan trilyon dolarlık 'İsrail Önce Vergisi' için Bİnyamin Netanyahu ve onun Kongre'deki yandaşlarına teşekkür edebilirler." ifadelerini kullandı.

Katar, İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarını "acımasız" şeklinde nitelendirerek Tahran'ın tüm kırmızı çizgileri aştığını belirtti.

İran'dan yapılan misillemenin ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta kesiminde sirenler çaldı.

İran'ın Loristan eyaletine bağlı Durud ilçesinde ABD-İsrail'in sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği, 116 kişinin yaralandığı belirtildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı: Samref Rafinerisi'ne bir İHA düştü.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasına giren 6 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

İran Tabipler Birliği: ABD-İsrail saldırılarında 28 Şubat'tan bu yana İran'da 20 hastane zarar gördü.

ABD'de ülkesinin İran'a saldırılarını "vicdanen destekleyemeyeceğini" belirterek istifa eden Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent'in gizli bilgileri sızdırdığı şüphesiyle aylardır Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) soruşturması altında olduğu iddia edildi.

Kuveyt Petrol Şirketi: Mina Abdullah Rafinerisi'ne düzenlenen insansız hava aracı saldırısı sonucu tesiste yangın çıktı

Kuveyt, İran'dan ateşlenen füze ve insansız hava araçlarına (İHA) hava savunma sistemlerince müdahale edildiğini duyurdu.

ABD Senatosunda Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının, Kongre onayına tabi olmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısı reddedildi.

CNN, İran'a yönelik saldırılar için bölgeye gönderilen "USS Gerald R. Ford" uçak gemisinin çamaşırhanede çıkan yangının ardından onarım için Girit Adası'ndaki Suda Deniz Üssü'ne doğru yola çıktığını bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), İran'a saldırılarını sürdürmek amacıyla Kongre'ye sunulması için Beyaz Saray'dan 200 milyar doların üzerinde bütçe talep ettiği iddia edildi.

Irak'ta Haşdi Şabi'ye yönelik ABD-İsrail saldırısında 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Katar, İran tarafından yapılan füze saldırılarının ardından Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.

İran'da, ekonomik nedenlerle başlayıp rejim karşıtı gösterilere dönüşen sokak olaylarında 2 emniyet görevlisini öldürdükleri gerekçesiyle idama mahkum edilen 3 kişinin cezası infaz edildi.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin, İran'ın ABD-İsrail saldırıları nedeniyle abluka uyguladığı Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün sağlanması için düzenleneceği ileri sürülen operasyonda ABD ve Körfez ülkelerine istihbarat desteği sağlayacağını aktardı.

ABD ile İsrail'in ortak saldırılar düzenlediği İran ve Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in kuzeyini füze ve roketlerle hedef aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri: Hava savunma sistemlerimiz İran'dan atılan füze ve İHA'ları engellemeye çalışıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki Güney Pars doğalgaz sahasını hedef alan saldırının bilgileri dışında, İsrail tarafından yapıldığını belirterek, "İran bu durumda tamamen masum olan Katar'a akılsızca saldırmaya devam etmediği sürece, İsrail son derece önemli ve değerli olan Güney Pars doğalgaz sahasına başka hiçbir saldırı gerçekleştirmeyecek" dedi. Trump, İran'ın Katar'ın enerji tesislerine saldırmayı sürdürmesi halinde ise, Güney Pars doğalgaz sahasının tamamının İran'ın daha önce hiç görmediği bir güç ve şiddetle vurulacağı uyarısında bulundu.

Suudi Arabistan, İran'dan atılan 5 insansız hava aracını (İHA) hava savunma sistemleriyle engellediğini duyururken, sirenlerin çaldığı Bahreyn'de "güvenli bölgeye gidilmesi" çağrısı yapıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Havr Fakkan şehrinin 20 kilometre doğusunda bulunan bir gemiye "bilinmeyen bir cisim" isabet etmesi sonucu gemide yangın çıktığı bildirildi.

Katar, dün füzelerle vurulan ve ülkenin en önemli sıvılaştırılmış gaz tesislerini barındıran Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ne İran tarafından yeniden saldırı düzenlendiğini ve bölgede yangın çıktığını duyurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin hava sahasında bir balistik füze ve 8 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

ABD ile İsrail'in ortak saldırılar düzenlediği İran'dan yapılan misillemenin ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İran'ın Körfez ülkelerine saldırılarına ilişkin "yanlış hesap yaptığını" belirtti.

ABD ordusundan yapılan açıklamada, Destansı Öfke Operasyonu'nun başından bu yana İran'da 7 bin 800'ü aşkın hedefin vurulduğu ve 120'den fazla gemiye kısmen ya da tamamen zarar verildiği bildirildi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'daki Buşehr Nükleer Santrali reaktörüne 350 metre uzaklıktaki bir yapının vurularak imha edildiğini doğruladı. UAEA Başkanı Rafael Grossi, muhtemel güvenlik risklerine dikkat çekerek, "Nükleer santrallere veya yakınlarına yapılacak herhangi bir saldırı, silahlı bir çatışma sırasında nükleer güvenlik ve emniyetin sağlanmasıyla ilgili yedi temel ilkeyi ihlal eder ve asla gerçekleşmemelidir" uyarısında bulundu.

İran'ın Basra Körfezi'ne kıyısı olan ülkelerin enerji tesislerine yeni füze saldırısı başlattığı bildirildi.

İsrail'in merkezindeki Moshav Adanim bölgesini hedef alan balistik füze saldırısında 30'lu yaşlarındaki bir yabancı işçinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Habşan Doğal Gaz Tesisi ile Bab Petrol Sahası'nı hedef alan füze saldırılarının engellendiğini, ancak düşen şarapnel parçaları nedeniyle doğal gaz tesisindeki faaliyetlerin durdurulduğunu bildirdi.

Irak'ta Erbil'in Köysancak ilçesinde, İran Kürdistan Demokrat Partisi'nin (IKDP) Azadi Kampı'na füzelerle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Uydu görüntüleri, Orta Doğu'da ABD ve müttefiklerine ait en az 10 radar tesisinin İran'ın misillemelerinde hedef alındığını gösterdi.

İran'ın, İsrail'e yaptığı son saldırıda ateşlediği füzenin parçasının işgal altındaki Batı Şeria'ya düşmesi sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İran'ın kuzeyindeki Gilan eyaletine bağlı Bender Enzeli'de, gümrük genel müdürlüğü ile denizcilik kurumunun ABD-İsrail saldırılarında hedef alındığı bildirildi.

Irak'ta İran'a yakın Şii milis gücü Ketaib Hizbullah, ABD Büyükelçiliğine saldırılarda tek taraflı beş günlük ateşkes açıkladı

00:54 İran'ın İsrail'e yaptığı son misillemede ateşlediği füzenin parçasının işgal altındaki Batı Şeria'ya düşmesi sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti

00:38 İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki bazı petrol tesislerini ve ABD çıkarlarını hedef aldıklarını duyurdu

- ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.