Orta Doğu yangın yeri: Uçuşlar peş peşe iptal edildi

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın, ABD ve İsrail'in İran'a saldırması ve İran'ın da buna karşılık vermesinin ardından Orta Doğu'daki birçok kente uçuşları askıya aldığı bildirildi.

Lufthansa'dan yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki mevcut durum nedeniyle Lufthansa Grubu'na bağlı hava yolu şirketlerinin Tel Aviv, Beyrut, Amman, Erbil ve Tahran uçuşlarını 7 Mart'a kadar, Dubai ve Abu Dabi'ye gidiş-dönüş uçuşlarını ise 1 Mart'a kadar askıya aldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail, Lübnan, Ürdün, Irak ve İran hava sahalarının 7 Mart'a kadar kullanılmayacağı ifade edildi.

Lufthansa'nın Orta Doğu'daki güvenlik durumunu sürekli izleyip değerlendirdiğine ve yetkililerle yakın temas içinde olduğuna işaret edilen açıklamada, yolcuların ve mürettebatın güvenliğinin öncelik taşıdığı vurgulandı.

Hava yolu şirketinin açıklaması, ABD ve İsrail'in İran'a saldırması ve İran'ın da buna karşılık vermesinin ardından geldi.

AİR FRANCE, TEL AVİV VE BEYRUT UÇUŞLARINI İPTAL ETTİ

Fransız hava yolu şirketi Air France, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından bugünkü Tel Aviv ve Beyrut uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Air France, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırı başlattığı ve İran'ın da bu saldırılara karşılık verdiği güvenlik ortamında gelecek günlere ait uçuş programını daha sonra açıklayacağını ancak bugün için bazı iptallerin yaşandığını bildirdi.

Şirket, İsrail'in başkenti Tel Aviv ve Lübnan'ın başkenti Beyrut için planlanan gidiş dönüş uçuşlarının iptal edildiğini açıkladı.

Saldırılar nedeniyle İsrail, İran ve Irak hava sahası kapalı durumda.

IRAK VE KUVEYT, İRAN'A UÇUŞLARINI DURDURDU

rak ve Kuveyt, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sonrası ülke hava sahalarını kapatarak İran'a tüm uçuşları durdurdu.

Irak resmi ajansı INA'ya göre, Irak Ulaştırma Bakanlığı, bugün ülke hava sahasının kapatıldığını açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Meysem es-Safi, "Tüm Irak hava sahası uçuşlara kapatıldı ve öncesinde tüm hava trafiği boşaltıldı." ifadelerini kullandı.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre de Kuveyt Sivil Havacılık Otoritesi, İran'a yapılan tüm uçuşların durdurulğunu ve iptal edildiğini bildirdi.

Sözcü Abdullah er-Racihi, kararın bölgedeki mevcut durum ve İran hava sahasının tamamen kapalı olmasına bağlı olarak alındığını belirtti.

AİR INDİA'NIN İSRAİL UÇUŞLARI ASKIYA ALINDI

İsrail basını, Hindistan hava yolu şirketi Air India'nın ABD ile İran arasında yaşanan gerilim gölgesinde İsrail'e uçuşlarını 1 Mart'tan itibaren bir hafta süreyle askıya aldığını bildirdi.

Söz konusu haber, İsrail basınından Kanal 12'de yer aldı.

Haberde, Air India'nın 1 Mart'tan itibaren İsrail'e tüm uçuşlarını 1 hafta süreyle askıya aldığı belirtilirken uçuşların tekrar başlaması için daha sonra güvenlik değerlendirmesi yapılacağı kaydedildi.

THY, ORTA DOĞU'DAKİ BAZI ÜLKELERE YAPILACAK SEFERLERİ İPTAL ETTİ

Türk Hava Yolları (THY), Orta Doğu'daki bazı ülke hava sahalarının kapatılması nedeniyle İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferlerini 2 Mart'a kadar, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ile Umman seferlerinin ise bugün için iptal edildiğini bildirdi.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'da bazı ülke hava sahalarının kapatılması nedeniyle Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün'e yönelik seferlerimiz 2 Mart 2026'ya kadar; Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a yönelik seferlerimiz ise 28 Şubat 2026 için iptal edilmiştir." ifadesini kullandı.

Üstün, hava sahasındaki gelişmelerin anlık takip edildiğini, ilave sefer iptallerinin söz konusu olabileceğini kaydetti.

Öte yandan yolcular THY uçuşlarına ilişkin güncel bilgilere "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" internet adresi bağlantısından ulaşabiliyor.

AJET, ORTA DOĞU'DAKİ BAZI ÜLKELERE YAPILACAK SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

AJet, Orta Doğu'daki bazı ülke hava sahalarının kapatılması nedeniyle İran, Irak, Suriye ve Lübnan seferlerini 2 Mart'a kadar, Birleşik Arap Emirlikleri seferini ise bugün için iptal etti.

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında bölgede artan güvenlik riskleri nedeniyle, 28 Şubat-2 Mart'taki İran, Irak, Suriye ve Lübnan seferlerimiz ile 28 Şubat tarihli Birleşik Arap Emirlikleri seferimizi iptal etme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki durumun yakından takip edildiğini ve ek iptallerin de söz konusu olabileceğini belirten Yeşilkaya, yolcuların güncel uçuş bilgilerine resmi kanalları üzerinden ulaşabileceğini kaydetti.

KAZAKİSTAN, ÜLKEDEKİ HAVAYOLU ŞİRKETLERİNİN ORTA DOĞU'DAKİ 6 ÜLKEYE UÇUŞLARINI YASAKLADI

Kazakistan, havayolu şirketlerinin Orta Doğu'daki 6 ülkenin hava sahası ile çevresinde uçuş yapmasını tamamen yasakladı.

Kazakistan Sivil Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, İran, İsrail, Suriye, Irak, Ürdün ve Lübnan hava sahasında, içinde ve yakın bölgelerinde uçuşların yeni bir duyuruya kadar yasaklandığı bildirildi.

Kararın, Kazakistan'ın tüm yolcu ve kargo havayolu şirketlerini kapsadığı belirtildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in talimatıyla ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle ülkenin tüm güvenlik birimleri teyakkuz seviyesine çıkarıldı.

Tokayev, Güvenlik Konseyi'ne, İran'daki durumun ülke istikrarını tehdit edebilecek işaretler taşıması ihtimaline karşı acil önlemler planı hazırlanması talimatını verdi.

ASYA'DAN UÇUŞ İPTALLERİ ART ARDA GELDİ

ABD ve İsrail 'in İran'a saldırılarının ardından Hindistan, Japonya ve Pakistan'a ait bazı havayolları, uçuşların askıya alındığını ya da iptal edildiğini açıkladı.

ABD ve İsrail'in İran'ı hedef alması ve bunun ardından gelen misillemelerle birlikte birtakım havayollarına ait uçuşlar, dünya genelinde aksamaya devam ediyor.

Hindistan merkezli havayolu şirketi Air India tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yapılan açıklamada, bölgedeki mevcut durum nedeniyle Orta Doğu'ya yönelik tüm uçuşların askıya alındığı bildirilerek, güvenlik ortamının değerlendirmesinin süreceği ve uçuşların buna göre ayarlanacağı belirtildi.

Hindistan'ın en büyük havayolu şirketi IndiGo'nun X'te yaptığı paylaşımda, yerel saatle gece yarısına kadar Orta Doğu'ya yönelik gidiş ve geliş uçuşlarının iptal edildiği duyuruldu.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Sivil Havacılık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ülke genelindeki havaalanları, olası uçuş sapmaları ve plan dışı inişlerin yönetilmesi için operasyonel alarm durumuna geçirildi." ifadesi kullanıldı.

JAPONYA

Japan Airlines'tan (JAL) yapılan açıklamada ise Orta Doğu'daki durum nedeniyle Doha Havalimanı'na bazı gidiş ve dönüş uçuşlarının 1 Mart tarihinde geçerli olmak üzere iptal edildiği kaydedildi.

PAKİSTAN

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) da bölgede yükselen tansiyonun ardından açıklamada bulundu.

Buna göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Kuveyt ve Doha'ya yönelik uçuşların yarına kadar askıya alındığı bildirildi.

Suudi Arabistan'a yönelik uçuşların süreceği belirtilen açıklamada, bu uçuşların rotasının değiştirileceği kaydedildi.