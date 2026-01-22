İSTANBUL 11°C / 8°C
Orta Doğu'da artan etkimiz başlarını döndürdü! ABD'den Türkiye analizi: Bölgeyi yeniden dizayn ediyorlar

Ankara'nın Orta Doğu'da etkisini her geçen gün artırdığına vurgu yapan ABD basını, son olarak Türkiye'nin, Suudi Arabistan ve Pakistan ile sessizce siyasi ve askeri bir ittifak kurma yolunda olduğunu ve Orta Doğu'nun geleceğinde ABD'den çok daha etkili bir aktör olmasının muhtemel olduğunu dile getirdi. Haberde, ABD'nin tanıdığı eski Orta Doğu'nun artık olmadığının altı çizilirken, Türkiye'nin bölgeyi yeniden dizayn etmeye başladığı vurgulandı.

HABER MERKEZİ22 Ocak 2026 Perşembe 20:46 - Güncelleme:
ABD merkezli The National Interest internet sitesinde yer alan analize göre Türkiye'nin, Suudi Arabistan ve Pakistan ile sessizce siyasi ve askeri bir ittifak kurduğu ve bu ittifakın Orta Doğu'nun geleceğinde ABD'den çok daha etkili olmalarının muhtemel olduğu ifade edildi.

ABD'nin anladığı şekliyle eski Orta Doğu düzeninin artık olmadığı ifade edilen haberde, Washington'un bu gerçeği bir ölçüde fark ettiği ancak oyunun bittiğini belli etmemeye çalıştığı dile getirildi.

SUUDİ ARABİSTAN, PAKİSTAN VE TÜRKİYE İTTİFAKI

ABD destekli eski düzenin yerle bir olduğu vurgulanan haberde, bölgede değişen dinamikler nedeniyle Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'nin bir koalisyon kurmaya çalıştığı aktarıldı. Bu koalisyonun yakın ve orta vadede iki önemli jeopolitik işlevi yerine getirmek üzere tasarlandığı vurgulanan haberde, birincisinin, giderek dengesizleşen İsrail'in caydırılması olduğu, ikincisinin ise, üç ülkenin çok farklı bir Orta Doğu'yu daha iyi şekillendirebilmeleri için yeterince büyük bir blok halinde bir araya gelmeyi hedeflediği vurgulandı.

Suudi Arabistan'ın Müslüman dünyası için önemli bir yere sahip olduğu ve aynı zamanda, petrol ve doğal gaz sayesinde zengin bir ülke olduğu, Pakistan'ın ise nükleer silaha sahip tek Müslüman ülke olduğu dile getirildi. Türkiye'nin ise savunma sanayisi ile büyük ilerleme kaydettiği ve NATO içerisinde önemli bir askeri güce sahip olduğunun altı çizildi.

TÜRKİYE'NİN ASKERİ GÜCÜNE VURGU

Türkiye'nin NATO üyesi olmasının yanı sıra, dünyanın en güçlü askeri ülkelerinden biri olduğu, ayrıca, hızla gelişmekte olan çok kutuplu sistemde önemli bir orta güç haline geldiği ifade edildi. Ankara'nın ayrıca Osmanlı İmparatorluğu gibi büyük planlara sahip olduğu dile getirildi.

Bütün bunların, bölge halkının hem kendi yolunda ilerlediğini hem de açıkça yeni bir bölgesel düzenin doğuşunu koordine etmeye hazırlandığını gösterdiği ifade edildi. Bu düzenin, kesinlikle daha az Amerikan yanlısı olacağı, muhtemelen İsrail'i izole edeceği ve on yıllardır dağınık halde olan Müslüman askeri gücü bir araya getirebileceği vurgulandı.

ORTA DOĞU İTİRAFI: BÖLGE FARKLI BİR YÖNE DOĞRU GİDİYOR

Son yıllarda Türkiye'nin, Orta Doğu'da daha fazla kontrol sağlamak için kararlı adımlar attığı ifade edilirken, bundan sonra ne olursa olsun, son 20 yılda harcanan tüm paraya ve canlara rağmen, Orta Doğu'nun kesin bir şekilde ABD ve İsrail'den uzaklaşarak çok farklı bir yöne doğru yol alacağı aktarıldı.

Haberde son olarak, yeni Suudi-Pakistan-Türkiye ekseninin, 2001'den bu yana her şeyin ne kadar ciddi şekilde değiştiğinin bir başka göstergesi olduğu ifade edildi.

