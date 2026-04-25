İsrail'in i24 televizyonu, Netanyahu'nun 11 Mayıs'ta başlayan haftada bu görüşme için Washington'a gideceği ileri sürüldü.

Trump-Netanyahu-Avn üçlüsünün Washington'da bir araya geleceği iddia edilen haberde, görüşmenin güvenlik durumu ve çatışmaların yeniden başlamasına bağlı olacağı belirtildi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Trump, 3 haftalık ilave ateşkes süreci içinde Avn ile Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ağırlamayı istediğini ve bu görüşmenin "tarihi" bir öneme sahip olacağını vurgulamıştı.

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın 2 hafta sonra Washington'da bir araya geleceğini iddia etti.

15:13 İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği alanların dışında yer alan bölgelere düzenlediği saldırılarda 4 kişi yaşamını yitirdi.

14:11 İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği alanların dışında yer alan bölgelere saldırılar gerçekleştirdi.

13:47 İngiltere ve Finlandiya, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde ateşkese rağmen düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden kadın gazeteci Emel Halil ve diğer gazetecilere yönelik saldırıları kınadı.

11:05 Endonezya, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nde (UNIFIL) görev yapan ve Lübnan'da geçen ay yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Endonezyalı askerin ölümünün ardından "acil, kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma" çağrısında bulundu.

00:41 İsrail ordusunun, dün Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.