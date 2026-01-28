İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2026 Perşembe / 11 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4065
  • EURO
    51,8987
  • ALTIN
    7517.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Orta Doğu'da ''Captagon'' avı: Lübnan Güvenlik Güçlerinden kritik operasyon
Dünya

Orta Doğu'da ''Captagon'' avı: Lübnan Güvenlik Güçlerinden kritik operasyon

Lübnan ordusu ve iç güvenlik güçleri, ülkenin doğusuna kapsamlı operasyonlar yürüttü. Hermel ve Baalbek'te yapılan baskınlarda çok sayıda yasa dışı madde ele geçirilirken, Captagon imalathaneleri deşifre edildi.

AA28 Ocak 2026 Çarşamba 23:03 - Güncelleme:
Orta Doğu'da ''Captagon'' avı: Lübnan Güvenlik Güçlerinden kritik operasyon
ABONE OL

Lübnan ordusundan yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Hermel bölgesine bağlı Civar el-Haşiş, El-Fon ve El-Hamire beldelerinde düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu imalatı yapıldığı tespit edilen tesislere baskın yapıldı.

Lübnan İç Güvenlik Güçleri de Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığına bağlı Uyuşturucuyla Mücadele Genel Müdürlüğü ile yürütülen ortak istihbarat çalışması sonucu, Baalbek kazasına bağlı Tel Abyad bölgesinde Captagon üretimi yapılan bir tesisin çökertildiğini duyurdu.

Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği bildirildi.

  • lübnan
  • lübnan operasyon
  • lübnan uyuşturucu

ÖNERİLEN VİDEO

Müşteri kılığında kuyumcu soygunu: Olay anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.