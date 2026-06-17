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Dünya

Orta Doğu'da değişen dengeleri yazdılar! Yunanistan'dan itiraf: ABD artık Türkiye'ye muhtaç hale geldi

Türkiye'nin, Ortadoğu'da en önemli bölgesel güçlerden biri olarak kendini kabul ettirdiğini ifade eden Yunan basını, Suriye'deki gelişmelerin Ankara'nın çıkarına hizmet ettiğini dile getirdi. Haberde, İsrail ile Türkiye arasında önemli bir rekabetin başladığının altı çizilirken, NATO ile özellikle savunma alanında dikkat çeken anlaşmalar imzalandığı vurgulandı. Haberde ayrıca, Washington'ın bölgede artan etkisi sonucunda Türkiye'yi Suriye'nin istikrara kavuşturulması, enerji güvenliği ve ticaret koridorları gibi konularda işbirliği yapılabilecek önemli bir güç olarak gördüğü dile getirildi.

HABER MERKEZİ17 Haziran 2026 Çarşamba 20:53 - Güncelleme:
Orta Doğu'da değişen dengeleri yazdılar! Yunanistan'dan itiraf: ABD artık Türkiye'ye muhtaç hale geldi
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Yunanistan merkezli Pentapostagma internet sitesinde yer alan habere göre, Orta Doğu'da değişen dengelerde en dikkat çeken ülke Türkiye. Habere göre, Suriye, Türk nüfuzunun en önemli test alanı olurken, Ankara, Esed rejiminin devrilmesinden bu yana güney sınırında terör oluşumunun kurulmasını engellemek ve Şam'daki konumunu güçlendirmek gibi önemli hedeflere ulaştığı vurgulandı.

İSRAİL İÇİN TEHLİKE ÇANLARI

Haberde, özellikle Türkiye ile İsrail arasında giderek artan rekabete vurgu yapılırken, Ankara'nın, İsrail'i Suriye ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere farklı noktalarda engellediği ve bu durumun Tel Aviv için tehlike çanlarının çalması anlamına geldiği dile getirildi.

İsrail içinde ise Türkiye'nin en güçlü rakip olarak görülmesi gerektiğine dair seslerin giderek arttığı ifade edilen haberde, Ankara'nın savunma sanayisi alanında ortaya koyduğu başarılara vurgu yapıldı.

YENİ İTTİFAKLAR

Ankara'nın ayrıca Suudi Arabistan, Mısır, Pakistan ve Katar gibi ülkelerle daha geniş bir ortaklık ağı geliştirmeyi planladığı dile getirilen haberde, İsrail'in bu durumdan oldukça rahatsız olduğu ve ABD'nin Orta Doğu'dan kademeli olarak çekildiği bir dönemde Türkiye'nin gücünün bölgede iyice hissedileceğinin altı çizildi.

SAVUNMA SANAYİ VURGUSU

Haberde, Türkiye'nin büyüyen savunma sanayisi, insansız hava aracı ihracatı ve Avrupa, Orta Doğu ve Asya arasında bir ulaşım ve enerji merkezi olarak coğrafi konumu gibi önemli etki araçlarına sahip olduğu kabul edildi.

GELİŞEN ABD-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Washington'ın Türkiye'yi Suriye'nin istikrara kavuşturulması, enerji güvenliği ve ticaret koridorları gibi konularda işbirliği yapılabilecek önemli bir güç olarak gördüğünün altı çizilirken ABD'nin artık Türkiye'ye muhtaç hale geldiği dile getirildi.

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