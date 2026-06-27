Orta Doğu'da fitil yeniden ateşlendi! Uyarı atışına doğrudan saldırı: ABD ''Biz vurduk'' dedi

İran basını, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Sirik kentinde patlama seslerinin duyulmasının ardından kentteki iskelenin saldırıya uğradığını bildirdi.

İran devlet televizyonunun askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Sirik kentindeki Taheruyi İskelesi, düşman saldırısına uğradı.

Kaynak ayrıca, İran Silahlı Kuvvetleri'nin gün içerisinde Hürmüz Boğazı'ndan "izinsiz" geçmeye çalışan bazı gemilere uyarı atışları yaptığını ve bu atışların Sirik kentinden yapıldığını belirtti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir ticari gemiye dün düzenlenen saldırıya güçlü bir yanıt olarak" İran'a hava saldırıları düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "İran'ın 25 Haziran'da tek yönlü saldırı dronuyla M/V Ever Lovely gemisine saldırmasının ardından, ABD uçakları İran'ın füze ve insansız hava aracı depolama alanları ile kıyı radar üslerini vurdu." ifadesi kullanıldı.

Singapur bayraklı geminin, İran'ın saldırısı sırasında Umman açıklarında, Hürmüz Boğazı'ndan çıkmakta olduğu kaydedilen açıklamada, "İran güçlerinin ticari deniz taşımacılığına yönelik haksız saldırısı, ateşkesi açıkça ihlal etmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"İran'ın tehlikeli davranışının seyrüsefer özgürlüğüne zarar verdiği" savunulan açıklamada, ABD güçlerinin, boğazdan geçen ticari gemilere "güvenli geçiş koordinasyonu ve desteği sağlamaya devam ettiği" kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine dronla saldırdığını ve buna karşılık verip vermeyeceklerinin yakında görüleceğini kaydederek, "Bunu yapmamalıydılar dün (gemiye) ateş açtıkları gerçeği hoşuma gitmedi." demişti.