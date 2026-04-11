İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2026 Cumartesi / 24 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6304
  • EURO
    52,5769
  • ALTIN
    6812.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Orta Doğu'da gerilim durulmuyor! Hizbullah: Saldırılara misillemeler gelecek
Dünya

Orta Doğu'da gerilim durulmuyor! Hizbullah: Saldırılara misillemeler gelecek

Hizbullah, roket, dron ve topçu atışlarıyla işgalci İsrail hedeflerine bir günde 54 saldırı düzenlediğini açıkladı. Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, saldırılarını sürdürdüğü müddetçe İsrail ordusuna karşılık verileceği belirtildi.

AA11 Nisan 2026 Cumartesi 00:03 - Güncelleme:
ABONE OL

Lübnan'ın güneyindeki Hiyam, Raşaf, Taybe, Ayta eş-Şaab, Adise, Bint Cubeyl, Aynata ve Ayterun çevresindeki İsrail askerleri ve araçlarının hedef alındığı bildirildi.

İsrail'in kuzeyindeki Metula, Margaliot, Misgav Am, Kiryat Şimona, Avivim, Neot Mordehai, Yarun, Carmiel, Dovev, Liman, Şilomi, Krayot ve Yiron yerleşimlerine saldırılar düzenlendiği de aktarıldı.

Ayrıca, Aşdod Limanı'ndaki deniz üssü, Safed ve Nehariye kentleri ile Meron ve Beit Hillel üslerinin hedef alındığı kaydedildi.

İsrail'in kuzeyindeki Akka kentinde bulunan Golanı Tugayı karargahına da saldırılar düzenlendiği belirtilen açıklamada, İsrail ordusu hedeflerine gün içinde en az 54 saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRISI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1953'e yükseldiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ABD ile İran arasında varılan ateşkese Lübnan'ın dahil edilmediğini savunan İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İŞTE İSRAİL-LÜBNAN GERİLİMDE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

00:03 İsrailli bir kaynak, Tel Aviv yönetiminin Lübnan'a yönelik saldırılarda başkent Beyrut'un hedef alınmaması yönünde ABD'den gelen talebi kabul ettiğini öne sürdü.

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, adını açıklamak istemeyen İsrailli bir diplomatik kaynak, "Tel Aviv, ABD'nin Beyrut'a yönelik saldırıları durdurma talebini kabul etti." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Lunapark faciası: Dehşet anları kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.