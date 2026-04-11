Lübnan'ın güneyindeki Hiyam, Raşaf, Taybe, Ayta eş-Şaab, Adise, Bint Cubeyl, Aynata ve Ayterun çevresindeki İsrail askerleri ve araçlarının hedef alındığı bildirildi.

İsrail'in kuzeyindeki Metula, Margaliot, Misgav Am, Kiryat Şimona, Avivim, Neot Mordehai, Yarun, Carmiel, Dovev, Liman, Şilomi, Krayot ve Yiron yerleşimlerine saldırılar düzenlendiği de aktarıldı.

Ayrıca, Aşdod Limanı'ndaki deniz üssü, Safed ve Nehariye kentleri ile Meron ve Beit Hillel üslerinin hedef alındığı kaydedildi.

İsrail'in kuzeyindeki Akka kentinde bulunan Golanı Tugayı karargahına da saldırılar düzenlendiği belirtilen açıklamada, İsrail ordusu hedeflerine gün içinde en az 54 saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRISI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1953'e yükseldiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ABD ile İran arasında varılan ateşkese Lübnan'ın dahil edilmediğini savunan İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İŞTE İSRAİL-LÜBNAN GERİLİMDE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

00:03 İsrailli bir kaynak, Tel Aviv yönetiminin Lübnan'a yönelik saldırılarda başkent Beyrut'un hedef alınmaması yönünde ABD'den gelen talebi kabul ettiğini öne sürdü.

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, adını açıklamak istemeyen İsrailli bir diplomatik kaynak, "Tel Aviv, ABD'nin Beyrut'a yönelik saldırıları durdurma talebini kabul etti." dedi.