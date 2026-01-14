İSTANBUL 8°C / 7°C
14 Ocak 2026 Çarşamba
Dünya

Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor: ABD üssünden sessiz tahliye

Katar, başkent Doha'daki ABD'ye ait El-Udeyd Hava Üssü'nden bazı personelin ayrıldığını doğruladı. Resmi açıklamaya göre kararın, bölgede tırmanan gerilime karşı önleyici tedbir kapsamında alındığı belirtildi.

14 Ocak 2026 Çarşamba 18:58
Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, El-Udeyd Hava Üssü'nden bazı personelin ayrıldığına ilişkin medyaya yansıyan haberlere işaret edilerek, bu adımların mevcut bölgesel gerginliklere yanıt olarak atıldığı ifade edildi.

Katar'ın vatandaşlarının ve ülkede yaşayanların güvenliğini en yüksek öncelik olarak görmeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, bu kapsamda kritik altyapıların ve askeri tesislerin korunmasına yönelik gerekli tüm önlemlerin uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, gelişmelere ilişkin kamuoyunun yalnızca resmi ve yetkili kanallar aracılığıyla bilgilendirileceği belirtildi.

Uluslararası bazı haber kaynaklarında İran'ın, olası ABD müdahalesine karşı bölgedeki ABD askeri üslerini hedef alabileceği iddia edilmişti.

