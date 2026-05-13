Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor! İran: Her türlü saldırıya cevap vermeye hazırız

İki ayı aşkın süredir devam eden ABD/İsrail-İran savaşında ateşkes süreci pamuk ipliğine bağlıyken karşılıklı açıklamalar gerilimi daha da tırmandırıyor.

NYT: ABD İSTİHBARAT DEĞERLENDİRMELERİNE GÖRE, İRAN FÜZE KAPASİTESİNİ BÜYÜK ÖLÇÜDE KORUYOR

ABD'nin istihbarat değerlendirmelerinin, Başkan Donald Trump yönetiminin İran ordusunun "paramparça edildiği" yönündeki açıklamalarının aksine ordunun füze kapasitesini büyük ölçüde koruduğuna işaret ettiği ileri sürüldü.

New York Times (NYT) gazetesinin mayıs ayına ait gizli istihbarat belgelerine dayandırdığı haberde, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki 33 füze üssünün 30'una yeniden erişim sağladığı iddia edildi.

Haberde, İran'ın savaş öncesi füze stokunun yaklaşık yüzde 70'ini ve mobil fırlatma araçlarını hala elinde bulundurduğu öne sürüldü.

Ayrıca haberde, İran'ın ülke genelindeki yer altı füze depolama ve fırlatma tesislerinin neredeyse yüzde 90'ının "kısmen ya da tamamen çalışabilir" duruma getirildiği iddiasına yer verildi.

- BEYAZ SARAY VE PENTAGON'DAN HABERLERE TEPKİ

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Wales, istihbarat değerlendirmelerine ilişkin haberin ardından yaptığı açıklamada, İran ordusunun "ezildiği" yönündeki önceki açıklamaları yineledi.

Wales, İran'ın ordusunun yeniden yapılandırıldığını düşünenlerin "ya kendini kandırdığını ya da Devrim Muhafızlarının sözcülüğünü yaptığını" savundu.

ABD Başkanı Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ordusunun iyi durumda olduğunu ima etmenin "neredeyse vatana ihanet" sayılacağını yazdı.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Joel Valdez ise açıklamasında istihbarat haberlerine tepki göstererek, "NYT ve diğerlerinin Epik Öfke Harekatı'nı tarihsel başarı olarak nitelendirmek yerine İran rejimine halkla ilişkiler desteği sunması son derece utanç verici." ifadesini kullandı.

"SİLAHLI KUVVETLERİMİZ HER TÜRLÜ SALDIRIYA CEVAP VERMEYE HAZIR"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkesinin olası tüm saldırılara hazır olduğunu belirterek, "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya ders verici şekilde cevap vermeye hazır." dedi.

İran Meclis Başkanı'nın resmi Telegram hesabından, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin hazırlık durumuna ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda yer alan görselde, sembolik olarak Hürmüz Boğazı kıyısında yer alan İran Hava Savunma Sistemleri ve füzelere yer verilirken, görsel üzerine "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya ders verici şekilde cevap vermeye hazır." ifadeleri yazıldı.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi telefon görüşmesi yaptı.

İran basını, İsrail için casusluk yapmakla suçlanan bir kişinin idam edildiğini yazdı.

İran: Hark Adası yakınlarındaki kirlilik, yabancı bir tankerin boşalttığı atıktan kaynaklanmış olabilir

04.07 İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, uluslararası topluma seslendiği mesajında böyle zamanlarda sessizliğin, kötülükle suç ortaklığı anlamına geldiğini vurgulayarak, "Barbarlık ve tahakküm yolunu reddediyorsanız, dünya kanunsuzluk ve esaret uçurumuna sürüklenmeden önce konuşacak, harekete geçecek ve tarihin doğru tarafında yer alacak ahlaki cesareti bulun. Seçim sizin. Tarih yaşananları hatırlayacak" dedi.

03.46 Venezuela'nın Maracaibo kentinde petrol yüklü tankerler Maracaibo Gölünden, ABD'deki rafinerilere gitmek üzere hareket etmeyi bekliyor. İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı'nın ablukaya alınmasıyla başlayan askeri çatışma nedeniyle, Orta Doğu'dan yapılan hidrokarbon taşımacılığında aksama yaşanırken petrol fiyatlarında artış görüldü.

00.32 ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), ateşkesin bozulması halinde İran'a yönelik başlatılacak askeri "operasyonun" adını "Çekiç" olarak değiştirmeyi düşündüğü iddia edildi.

00.11 ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın askeri açıdan başarılı olduğu yönünde haberler yapan Amerikan medyasının "vatana ihanet" ettiğini savundu.

00.10 İran Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt'in İran'ın düşmanca eylem planladığı yönündeki suçlamalarını reddederek, gözaltına alınan 4 İran vatandaşının seyir sistemi arızası nedeniyle yanlışlıkla Kuveyt karasularına girdiğini açıkladı.