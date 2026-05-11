İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin İran'a sunduğu taslağa ilişkin Bekayi, şunları kaydetti:

"Şu aşamada odak noktamız savaşın sonlandırılmasıdır. Nükleer meseleler ve zenginleştirme konusu daha sonra alacağımız kararlar ve seçeneklerle birlikte tartışılacak hususlardır. ABD mantık dışı taleplerinde ısrar ediyor ve tek taraflı bakış açısını dayatmaya devam ediyor."

- "İMTİYAZ TALEP ETMEDİK"

Bekayi, ABD'ye sundukları öneriye ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Sadece İran'ın güvenliği ile değil tüm bölgenin güvenliği ile ilgili öneride bulunduk. İmtiyaz talep etmedik; isteğimiz şey İran'ın haklarıdır. Biz sadece ülkemizin savaşı sona erdirme hakkını talep ediyoruz. Lübnan başta olmak üzere savaşın tümüyle sonlandırılması, Hürmüz Boğazı ile Fars (Basra) Körfezi'nde deniz ulaşımı konusunda güvenliğin sağlanması, ABD'nin deniz haydutluğunun sona erdirilmesi ve ABD baskısı ile haksız yere bankalarda tutulan İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması gündemdedir ve meşru taleplerimizdir."

TRUMP'TAN İRAN'A 'KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ' TEPKİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, ABD/İsrail-İran savaşında saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa İran'ın verdiği yanıtın "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda Trump, "İran'ın sözde temsilcilerinden gelen yanıtı az önce okudum. Hiç hoşuma gitmedi. Kesinlikle kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

İran basını, Tahran yönetiminin saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa yanıtını arabuluculara ilettiğini aktarmıştı.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

18.06 ABD Başkanı Trump, "İran'da sertlik yanlısı liderler pes edecek, anlaşma yapılana kadar onlarla ilgileneceğim." dedi.

16:36 İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, son 24 saat içinde ikinci kez Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD: Hürmüz'de 4 gemi durduruldu, ablukada 62 geminin rotası değiştirildi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'e karşı kazanılan "zaferin" halkın çıkarlarının korunması için diplomasiyle desteklenmesi gerektiğini söyledi.

İran'ın Pekin Büyükelçisi Abdulrıza Rahmani Fazli, ülkesinin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Basra Körfezi bölgesinde kalıcı güvenliğe ilişkin ortaya koyduğu planı desteklemeye hazır olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran'a sunduğu öneri taslağına ilişkin, "Şu aşamada odak noktamız savaşın sonlandırılmasıdır. ABD ise mantık dışı taleplerinde ısrar ediyor." dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, "Arap dünyasının istikrarı ortak ve bölünme kabul etmeyen bir sorumluluktur." dedi.

İran'da, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'a çalışmakla suçlanan bir kişinin idam edildiği bildirildi.

İran'ın ABD'nin önerdiği planı "teslimiyet anlamı taşıyan bir teklif" olarak değerlendirdiği belirtildi.

Kanada, Katar kara sularındaki ticari kargo gemisinin hedef alınması dahil Körfez bölgesinde son dönemde düzenlenen İHA saldırılarını kınadı.

İran ordusu, ülkenin güneybatısında "düşmana" ait bir insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurdu.

00.01 ABD Başkanı Donald Trump, ABD/İsrail-İran savaşında saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa İran'ın verdiği yanıtın "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

23.41 ABD Başkanı Donald Trump, İran'da yer altında tutulduğu öne sürülen zenginleştirilmiş uranyuma ilişkin, "Bunu istediğimiz zaman ele geçirebiliriz. Sürekli gözetim altında tutuyoruz. Eğer biri oraya yaklaşırsa bunu biliriz ve onları havaya uçururuz" dedi.

23.20 İran'ın, saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa yanıtını arabuluculara iletmesinin ardından soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceği bildirildi.

23.13 İran lideri Mücteba Hamaney'in sosyal medya hesabından Basra Körfezi'ne ilişkin "Yeni bölgesel düzenin habercisi" başlığıyla 10 maddelik açıklama yayımlandı.

23.03 Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, "İran ile savaş bitmedi. Uranyum zenginleştirme tesisleri lağvedilmeli ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum ortadan kaldırılmalı. Daha yapılacak çok iş var. Kapasitelerini büyük ölçüde azaltmış olsak da İran hala çeşitli imkanlara sahip" dedi.