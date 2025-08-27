İSTANBUL 28°C / 21°C
27 Ağustos 2025 Çarşamba
  Orta Doğu'da ilk resmi kıtlık… Raporu doğrulayan BM'ye İsrail'den tehdit
Dünya

Orta Doğu'da ilk resmi kıtlık… Raporu doğrulayan BM'ye İsrail'den tehdit

Soykırımcı İsrail Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporunda Gazze'de felaket seviyesinde kıtlık olduğunu doğrulayan bulgulara tepki gösterdi. Tel Aviv yönetimi, rapor geri çekilmezse IPC'nin finansmanını kesmek için baskı yapacakları tehdidinde bulundu.

27 Ağustos 2025 Çarşamba 20:35
İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Eden Bar Tal, düzenlediği basın toplantısında, BM'den Gazze kentindeki kıtlığın "felaket seviyesi olarak bilinen 5. seviyede olduğunu kanıtlarla doğrulayan" raporu geri çekmesi talebinde bulunacaklarını belirtti.

Tal, bugün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e IPC raporunun geri çekilmesini talep eden mektup sunacaklarını duyurdu.

Raporun geri çekilmemesi halinde IPC'nin finansmanının kesilmesi için "kampanya" başlatacaklarını tehdidinde bulunan Tal, gıda krizlerini izlemek için uluslararası alanda otorite kabul edilen IPC bağışçısı ülkelere finansmanı kesmeleri için baskı yapacaklarını ima etti.

IPC'nin Gazze'deki insani duruma ilişkin bulguları çarpıttığını öne süren Tal, raporun spekülatif varsayımlara dayandığını iddia etti.

IPC'NİN GAZZE KENTİNDE KITLIK YAŞANDIĞINA İLİŞKİN RAPORU

Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan son raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın felaket seviyesi olarak bilinen 5. seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığı" bildirilmişti.

IPC'nin raporunda, "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verilmişti.

TEL AVİV YÖNETİMİ, GAZZE'DEKİ KITLIĞI ORTAYA KOYAN IPC RAPORUNU İNKAR ETMİŞTİ

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, BM'nin desteklediği gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) İsrail'in işgale hazırlandığı Gazze kentini kıtlığa sürüklediğini resmi olarak ortaya koyan raporunu inkar etmişti.

Gazze kentinde neden oldukları kıtlığı inkar eden İsrail Dışişleri Bakanlığı, "Gazze'de kıtlık yok." ifadelerini kullanarak IPC'yi Tel Aviv'e karşı "asılsız suçlamalar yöneltmekle" suçlamıştı.

İsrail'in saldırıları ve uyguladığı insani abluka nedeniyle Gazze kentinde yaşanan kıtlık, 2004 yılında kuruluşundan bu yana IPC tarafından Orta Doğu'da yaşanan ilk resmi kıtlık olarak kayıtlara geçirilmişti.

