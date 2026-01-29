İSTANBUL 16°C / 12°C
Dünya

Orta Doğu'da iş birliği vurgusu: Lübnan ordusuna çifte hibe

Katar askeri araç hibesiyle, Ürdün ise gıda yardımıyla Lübnan ordusuna destek verdiğini açıkladı.

29 Ocak 2026 Perşembe 18:11
Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar'ın Lübnan ordusuna yönelik askeri araç hibesinin ilk bölümünün teslimi dolayısıyla, başkent Beyrut'un güneyindeki Kefer Şima bölgesinde tören düzenlendi.

Törene, Katar'ın Beyrut Büyükelçisi Şeyh Suud bin Abdurrahman Al Sani, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Mişel İsa ile üst düzey Lübnanlı askeri yetkililer katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Al Sani, ülkesinin Lübnan'ın yanında durmaya devam edeceğini belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine önem verdiklerini ifade etti.

Ordudan yapılan bir diğer açıklamada ise Ürdün tarafından Lübnan ordusuna gıda yardımlarını kapsayan bir hibe gönderildiği bildirildi.

Kefer Şima'da düzenlenen teslim törenine, Ürdün'ün Beyrut Büyükelçisi Velid el-Hadid ile Lübnan ordusundan askerlerin katıldığı belirtildi.

