İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2026 Cumartesi / 6 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3725
  • EURO
    51,3279
  • ALTIN
    6945.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Orta Doğu'da oyunun adresi değişti... Kuyular yeniden açıldı: Günlük hedef 100 bin varil
Dünya

Orta Doğu'da oyunun adresi değişti... Kuyular yeniden açıldı: Günlük hedef 100 bin varil

Suriye yönetimi, terör örgütü YPG'den kurtarılan bölgelerde petrol üretimine yeniden başlandığını açıkladı. İlk çıkarılan petrolün Humus ve Banyas rafinerilerine sevk edildiği bildirildi.

AA24 Ocak 2026 Cumartesi 18:27 - Güncelleme:
Orta Doğu'da oyunun adresi değişti... Kuyular yeniden açıldı: Günlük hedef 100 bin varil
ABONE OL

Suriye haber ajansı SANA'ya göre, Suriye Petrol Şirketi Kurumsal İletişim Müdürü Safvan Şeyh Ahmed, yeni kurtarılan bölgelerde teknik ekiplerin petrol çıkarmaya başladığını belirtti.

Çıkarılan petrolün Humus ve Banyas rafinerilerine sevkiyatının yapıldığını ifade eden Ahmed, petrol kuyularının kurtarıldığı zamanki çalışma durumuna getirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Haberde, gelecek 4 ay içinde günlük petrol üretiminin 100 bin varil olmasının beklendiği kaydedildi.

Gelişmeler, Suriye ordusunun ülkenin kuzeydoğusundaki Rakka ve Deyrizor kentlerinde yer alan petrol sahalarının YPG terör örgütünün elinden alınarak Suriye Petrol Şirketi'ne devredilmesinin akabinde başladı.

  • suriye
  • suriye ypg sdg
  • suriye petrol

ÖNERİLEN VİDEO

San Francisco'da dev protesto: Trump karşıtları sokağa indi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.