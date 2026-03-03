Orta Doğu'da savaş 4. gününde! İran, Dubai'de vurdu: ''Çok sayıda ABD askeri öldü'' iddiası

ABD ve İsrail, 28 Şubat sabahı İran'a yönelik ortak operasyon başlattı. Saldırılarda, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti. Tahran yönetimi de misilleme olarak Körfez'deki ABD üslerine saldırı düzenledi.

ABD/İsrail-İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş 4. gününde devam ediyor.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU: DUBAİ'DE ABD ASKERLERİNİN TOPLANDIĞI BİR BÖLGEYİ VURDUK

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde ABD askerlerinin toplandığı bir bölgeyi kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, "İran Devrim Muhafızları Donanması, BAE'nin Dubai kentindeki ABD'li teröristlerin toplanma noktalarından birine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi." ifadelerine yer verildi.

Sahadan alınan bilgilere göre, hedef alınan noktada 160'tan fazla ABD donanması mensubunun bulunduğu, en az 40 Amerikan askerinin öldürüldüğü ve 70'inin de yaralandığı iddia edildi.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

06.23 İran, İsrail'e ve bölgedeki ABD hedeflerine yönelik füze saldırıları düzenledi. İran'dan fırlatılan füzeler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin semalarında görüntülendi.

06.22 İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Afganistanlı mevkidaşı Emir Han Muttaki, telefon görüşmesinde ABD-İsrail'in İran'a saldırılarını değerlendirdi.

06.17 Irak'ın Basra kentinde toplanan binlerce kişi, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in hava saldırılarında öldürülmesini protesto etti. İran bayrakları ile Hamaney'nin fotoğraflarını taşıyan göstericiler, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

06.02 İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD yönetiminin iddiasının aksine İran'dan bu ülkeye hiçbir zaman tehdit olmadığını, ABD'nin İsrail adına savaşa girdiğini belirtti.

05.54 İsrail, İran'ın misilleme saldırılarında Tel Aviv'de 1 kişinin yaralandığını ve maddi hasar meydana geldiğini bildirdi.

05.32 Kuveyt, İran'ın misilleme saldırılarının başından bu yana 27 ordu personelinin yaralandığını, hava sahasında da 178 balistik füze ve 384 insansız hava aracı (İHA) tespit edildiğini ve bunlara müdahale edildiğini duyurdu.

05.18 ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a gerçekleştirilen saldırıların yeni görüntülerini yayınlayarak, "ABD İran'ı cerrahi bir hassasiyetle, ezici bir güçle ve tavizsiz şekilde vuruyor. Epic Fury Operasyonu, İran'ın füzelerini imha etmeye odaklanmış durumda" açıklamasında bulundu.

04.59 ABD'nin New York kentinde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto edildi. Columbus Circle'da bir araya gelen göstericiler taşıdıkları pankartlar ile Trump Tower'a yürüdü. Saldırılara son verilmesini ve ABD'nin çatışmaya dahil olmamasını talep eden pankartlar taşıyan göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına tepki gösterdi.

04.41 ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın, ABD ve İsrail için "acil bir tehdit" olduğunu savunarak, "Henüz ABD ordusunun en sert vuruşu yapılmadı. Sonraki aşama İran için şu ankinden daha zorlu olacak." dedi. İsrail'in İran'a saldıracağını bildiklerini kabul eden Rubio, şunları söyledi: "Onların başka bir ülke (İsrail) tarafından saldırıya uğradıktan sonra bize ilk darbeyi vurmasını bekleyemezdik... İsrail onlara saldırdı, ardından onlar da (İran) bize ilk saldırdı ve biz onların bize saldırmasını bekledik, bu durumda daha fazla kayıp ve ölüm yaşardık. Onların bize daha fazla hasar vermesini önlemek için proaktif bir şekilde savunma amaçlı harekete geçtik."

04.29 Katar Savunma Bakanlığı, 2 balistik füzenin daha engellendiğini duyurdu. Şimdiye dek 3 seyir füzesi, 98 balistik füze, 24 İHA ve 2 Su-24 savaş uçağının etkisiz hale getirildiği açıklandı.

04.28 ABD Dışişleri Bakanlığı, 16 ülke ve bölgede bulunan vatandaşlarına "ciddi güvenlik riskleri" nedeniyle bulundukları yerleri ticari yollarla derhal terk etmeleri uyarısında bulundu.

04.15 Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), ABD ve İsrail'in örgüt üyesi İran'a saldırılarının ardından Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerden endişeli olduğunu bildirdi.

04.11 İran Devrim Muhafızları Ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde ABD askerlerinin toplandığı bir bölgeyi kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu.

03.50 Katar, bakanlıklar, devlet kurumları ve kamu kuruluşlarındaki çalışanlar için uzaktan çalışma uygulamasının ikinci bir duyuruya kadar uzatıldığını duyurdu.

03.12 ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını sadece kendisinin döneminde yapıldığı için eleştirdiğini savunarak, "Gerçek şu ki, ne yaparsam yapayım karşısında olacaklar. Bu insanlar hasta, çılgın ve kaçık" açıklamasında bulundu.

03.10 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan gelen balistik füzeleri engellediğini açıkladı.

03.08 Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Orta Doğu'da tırmanan gerilim nedeniyle ABD-İsrail ve İran arasında süren çatışmaların durdurulması ve tarafların diyalog masasına dönmesi çağrısında bulundu.

03.00 Irak'taki İslami Direniş Örgütü, başkent Bağdat'taki havalimanında bulunan Victoria askeri üssüne saldırı düzenlediğini duyurdu.

02.57 Irak ordusu, ülkenin kuzeyindeki Musul Barajı yakınlarında "yerli yapım" bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

02.45 ABD Başkanı Donald Trump, Temmuz 2015'te İran ile imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) isimli nükleer anlaşmadan çekildiğini hatırlatarak, "Eğer Obama'nın korkunç 'İran Nükleer Anlaşması'nı' feshetmeseydim, İran 3 yıl önce nükleer silaha sahip olurdu. Eğer yürürlükte kalmasına izin verilmiş olsaydı, dünya şu anda bambaşka bir yer olurdu. Suçu Barack Hüseyin Obama'ya ve uykucu Joe Biden'a atabilirsiniz" açıklamasında bulundu.

02.41 Lübnan'daki Hizbullah ve İran, İsrail'e eş zamanlı misilleme saldırıları düzenledi.

02.23 Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran Dini Lideri Ali Hamaney'in öldürülmesini protesto eden grup ile güvenlik güçleri arasında çıkan şiddet olaylarında 15 kişi yaralandı.

02.01 İsrail ordusu, İran'ın kamu yayıncısı İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (IRIB) Tahran'daki genel merkezinin hava saldırılarıyla hedef alındığını açıkladı.

01.49 ABD ordusunun İran'a yönelik saldırılarındaki askeri kayıplarının tamamının Kuveyt'te gerçekleştiği bildirildi.

01.08 İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İran, Körfez ülkelerine yönelik "haksız saldırılarını" durdurmadıkça hiçbir şeyin daha iyiye gitmeyeceğini söyledi.

00.58 İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu.

00.50 Kuveyt ordusu, hayatını kaybeden Deniz Kuvvetleri personeli sayısının 2'ye yükseldiğini duyurdu.

00.44 İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ana karasına erişimlerinin bulunmadığını ancak Washington'un bölgedeki askeri üslerine erişim imkanları olduğunu belirterek, "Bu üsler bizim için meşru hedeftir" dedi.

00.32 İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde eski meclis binasının da bulunduğu bölgede birçok yere saldırılar düzenlendi.

00.20 Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırmaya ikna olmasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun etkili olduğunu yazdı.

00.16 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırılarda ölen Amerikan askerlerinin sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.

ABD'nin Amman Büyükelçiliği, potansiyel bir güvenlik tehdidi nedeniyle tüm personelini geçici olarak tahliye etti.

ABD ordusu, İran'a yönelik saldırıların üçüncü gününde, İran donanmasına ait 11 geminin Umman Körfezi'nde batırıldığını belirtti.

- ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.