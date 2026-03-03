Tesnim Haber Ajansı, İran Kızılay Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "153 yerleşim biriminde 504 noktanın hedef alındığı saldırılarda 787 kişi hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

Vurulan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, saldırılarda yaralananların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

İran Kızılayı tarafından, 2 Mart'ta yapılan açıklamada, ABD-İsrail saldırılarında 555 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU: DUBAİ'DE ABD ASKERLERİNİN TOPLANDIĞI BİR BÖLGEYİ VURDUK

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde ABD askerlerinin toplandığı bir bölgeyi kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, "İran Devrim Muhafızları Donanması, BAE'nin Dubai kentindeki ABD'li teröristlerin toplanma noktalarından birine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi." ifadelerine yer verildi.

Sahadan alınan bilgilere göre, hedef alınan noktada 160'tan fazla ABD donanması mensubunun bulunduğu, en az 40 Amerikan askerinin öldürüldüğü ve 70'inin de yaralandığı iddia edildi.

IRAK, BASRA'DAKİ RUMEYLE SAHASINDA PETROL ÜRETİMİNİ DURDURMA KARARI ALDI

Irak Petrol Bakanlığı, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması nedeniyle Basra'daki Rumeyle sahasında petrol üretimini durdurma kararı aldı.

Irak Petrol Bakanlığından, güneydeki Rumeyle petrol sahası kurumuna gönderilen yazıda, uluslararası siyasi olaylar ve son derece tehlikeli gelişmeler sonucunda, ayrıca Hürmüz Boğazı'nın kapatılması nedeniyle de uluslararası deniz trafiğinin aksadığı ve petrol tankerlerinin Körfez havzasına girmekten vazgeçtiği ifade edildi.

Bu durumun, Irak'ın güney limanlarında tanker sıkıntısına yol açtığı ve bazı terminal tesislerinde ihracatın azalmasına ve yüklemenin durmasına neden olduğu kaydedilerek, ayrıca depolardaki petrol stok seviyesinin kritik düzeylere yükselmesine sebep olduğu belirtildi.

Yazıda, "Bu nedenle, Güney Rumeyle sahasından üretim ve pompalamanın %100 oranında azaltılması rica olunur." ifadesine yer verildi.

Irak'ın en büyük petrol sahalarından olan Basra'daki Rumeyle sahasından günlük yaklaşık 1 buçuk milyon varil (ülke üretiminin üçte biri) petrol üretildiği biliniyor.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, gelecek günlerde Umman üzerinden Orta Doğu'daki İngiliz vatandaşlarının tahliyesine başlanacağını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin bölgede konuşlandırdığı ikinci THAAD hava savunma sistemini vurduğunu iddia etti.

İsrail ordusu, geniş çaplı saldırılar başlattığını duyurduğu İran'ın başkenti Tahran'da bir bölge için daha saldırı tehdidinde bulundu.

İran, ABD ve İsrail saldırıları nedeniyle tüm gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı.

İngiltere, Güney Kıbrıs'taki askeri üssüne yönelik İran tehdidi nedeniyle Ada'ya savaş gemisi göndermeye hazırlanıyor.

İran Hükmet Sözcüsü Fatma Muhacerani, ülke piyasasında gıda ürünlerin bol miktarda bulunduğunu belirterek, vatandaşlarının bu konuda endişe etmemesini istedi.

ABD - İsrail saldırılarının hedefindeki İran'ın başkenti Tahran'da yeni patlamalar meydana geldi. Saldırıdan kısa bir süre önce İsrail ordusu, Tahran'da geniş çaplı bir saldırı dalgası başlattığını açıklamıştı.

İran'ın ABD-İsrail'in düzenlediği saldırılara karşı yaptığı misillemede, İsrail'in merkezinde "büyük Tel Aviv" olarak bilinen Gush Dan bölgesinde 4 kişi hafif yaralandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak Kürt Bölge Yönetimi (IKBY) sınırları içinde İran'a yönelik eylem planladığı öne sürülen gruplara 30 insansız hava aracıyla (İHA) operasyon düzenlendiğini ve hedeflerin imha edildiğini duyurdu.

Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile bölgedeki son gelişmeler ile İran'ın misilleme saldırılarını görüştü.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail saldırılarına rağmen ülke genelinde faaliyetlerin devam ettiğini belirterek, "ulusal birlik" mesajı verdi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İran'ın Avrupa için de tehdit oluşturduğunu belirterek, İran lideri Ayetullah Hamaney'in ölmesinin, nükleer ve balistik kapasitenin zayıflatılmasının iyi gelişmeler olduğunu değerlendirdi.

İsrail ordusu, İran'dan İsrail topraklarına doğru yeni dalga füze saldırısı başlatıldığını duyurdu.

Trump İran'a yönelik saldırılara ilişkin, "Hava savunmaları, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve liderlikleri yok oldu. Konuşmak istediler. Ben 'çok geç' dedim" dedi.

Katar, İran'ın misilleme saldırılarının püskürtüldüğünü ve Hamad Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırı girişimlerinin de engellendiğini duyurdu.

Umman, Zufar kenti ile Salale Limanı çevresinde 3 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

Almanya'nın, İran'ın Berlin Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdığı belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, "AB olarak her zaman diplomatik bir çözümü destekledik. Ancak Tahran'a davranışlarını samimi biçimde değiştirmesi çağrısında bulunuyoruz." açıklamasında bulundu.

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ABD ve İsrail'e "aralıksız saldırılara hazır olun" uyarısında bulundu.

Gana, Orta Doğu'da artan güvenlik endişeleri nedeniyle Tahran'daki Büyükelçiliğini süresiz olarak kapattığını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, İsrail ve ABD'nin hava saldırılarıyla hedef aldığı Tahran'daki Gandi Hastanesi'nin zarar gördüğünü ancak can kaybı bildirilmediğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, ABD-İsrail'in İran'da ilkokula düzenlediği, 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin, "Yüksek Komiser (Volker Türk), saldırının koşulları hakkında acil, tarafsız ve kapsamlı bir soruşturma çağrısında bulunuyor. Soruşturma sorumluluğu, saldırıyı gerçekleştiren güçlere ait." dedi.

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla Körfez'e ve Körfez'den deniz trafiği dururken, nakliyecilerin Körfez dışındaki alternatif limanlardan kara taşımacılığı ve yüklemeleri içeren yeni çözüm arayışına girebileceği belirtiliyor.

İran'ın Abuja Büyükelçisi Gholamreza Mahdavi Raja, ABD ve İsrail'i İran'a yönelik "sebepsiz ve koordine askeri saldırılar" düzenlemekle suçladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "ABD, birkaç saat önce, 'Bizim 4 talebimiz vardı. İran'ın nükleer programını sona erdirmesi, füze programını bitirmesi, bölgedeki dostlarına verdiği her türlü desteği kesmesi ve İran donanmasını tamamen devre dışı bırakması' dedi. Fakat bunların hiçbiri müzakerelerde gündeme gelmedi. Bunlar, kendi eylemlerini meşrulaştırmak için uydurdukları yalanlardır." şeklinde konuştu.

İsrail ordusu, Tel Aviv yönetiminin ABD ile ortak saldırı düzenlediği İran'dan ülkeye yeni bir füze saldırısı daha başlatıldığını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan gönderilen bir insansız hava aracına (İHA) müdahale edilmesi sonucu düşen bir parçanın isabet etmesiyle Fucayra Limanı ve Petrol Sanayi Bölgesi'nde (FOIZ) yangın çıktığı bildirildi.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, Amerikan vatandaşlarını şu anda tahliye edemediklerini ve ülkeden ayrılmaları konusunda doğrudan yardım sağlayamadığını açıkladı.

ABD ordusunun, İran'a yönelik saldırıları devam ederken bazı kritik füze stoklarında azalma yaşadığı öne sürüldü.

ABD ordusu, İran'a yönelik askeri harekatının ilk 24 saatinde yaklaşık 779 milyon dolar harcadığı hesaplandı.

İsrail'in merkezinde İran roketi patladı. Tel Aviv'de "kırmızı alarm" sirenleri çalıyor

İsrail, İran'a yönelik saldırılarının ardından "güvenlik" bahanesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa ile işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ni dört gündür kapalı tutmaya devam ediyor.

UAEA: Natanz'daki nükleer tesisteki hasarı doğruladık

İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 232 kişi artarak 787'ye yükseldi

ABD ve İsrail İran'a yönelik saldırıları kapsamında Kirman Kara Kuvvetleri Hava Üssü'ne füze saldırısı düzenledi.

İran'da yeni liderin seçiminin yapılacağı Uzmanlar Meclisi üyesi Ayetullah Ali Muallimi, seçimin uzun sürmeyeceğini söyledi.

Umman'ın Dukm Ticaret Limanı'na insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran'a saldırılarda gerekçe olarak sunduğu tehdidin "yakın zamanlı" olmadığı öne sürüldü.

10:54 İsrail, son dönemde Hizbullah ile artan gerilimi bahane göstererek Lübnan'ın güneyinde kara işgalini genişletme kararı aldığını duyurdu.

Kanada'nın Riyad Büyükelçiliği, bölgedeki mevcut güvenlik durumu gerekçe gösterilerek kapatıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Katar, Ürdün, Irak, Bahreyn ve Kuveyt'te acil işlerde görevli olmayan personel ve ailelerine, bulundukları ülkelerden ayrılma talimatı verdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan düzenlenen saldırıları önlemek için kullanılan hava savunma sistemlerindeki mühimmatın tükendiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirterek reddetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İran'ın uranyumun zenginleştirilmesi için "sınırsız kaynağı olduğunu ve onları durdurmanın neredeyse mümkün olmadığını" savundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ve İran'ın misillemelerini ele aldığı öne sürüldü.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson, Katar ve Suudi Arabistan'da "bombalı saldırı planlayan" İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad ajanlarının gözaltına alındığını iddia etti.

İsrail ordusunun yeni bir saldırı başlattığını duyurmasının ardından Tahran'da patlamalar meydana geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının Orta Doğu'da "sonsuz bir savaş" başlatmayacağını öne sürdü.

İsrail ordusunun yeni bir saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran'ın başkenti Tahran'da patlamalar meydana geldi.

ABD, Kuveyt'teki büyükelçiliğini "bölgesel gerilimler nedeniyle" geçici olarak kapattı

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'a bağlı Nur Radyosu binasının hedef alındığı bildirildi.

Katar, hava saldırıları isabetleri veya bu saldırılara müdahale sonucu meydana gelen kazalarda olay yerinden görüntülerin paylaşılmaması uyarısında bulundu.

İsrail ordusu, Tahran ve Beyrut'a eş zamanlı hava saldırıları başlattığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'in Şeyh İsa bölgesindeki ABD hava üssü ana komuta ve karargah binasının hedef alındığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik saldırılarla ilgili Kongreye "savaş yetkileri" bildirimi göndererek, gerekmesi halinde ilave adımların mümkün olduğunu belirttiği bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın geçen yaz vurulan nükleer tesislerini yeniden inşa etmeye başlaması nedeniyle harekete geçmek zorunda kaldıklarını savunarak, "Şimdi bir önlem alınmasaydı, gelecekte de önlem alınamazdı" dedi.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, İran'ın bölgedeki ülkelere yönelik misilleme saldırılarında ABD'ye ait tesisleri hedef aldıklarını belirterek, "Komşu ülkelerin çıkarlarına saldırmıyoruz. ABD'nin tesislerine ve üslerine saldırıyoruz ve bu üsler ev sahibi ülkelerin kontrolünün dışındadır." dedi.

06.23 İran, İsrail'e ve bölgedeki ABD hedeflerine yönelik füze saldırıları düzenledi. İran'dan fırlatılan füzeler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin semalarında görüntülendi.

06.22 İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Afganistanlı mevkidaşı Emir Han Muttaki, telefon görüşmesinde ABD-İsrail'in İran'a saldırılarını değerlendirdi.

06.17 Irak'ın Basra kentinde toplanan binlerce kişi, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in hava saldırılarında öldürülmesini protesto etti. İran bayrakları ile Hamaney'nin fotoğraflarını taşıyan göstericiler, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

06.02 İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD yönetiminin iddiasının aksine İran'dan bu ülkeye hiçbir zaman tehdit olmadığını, ABD'nin İsrail adına savaşa girdiğini belirtti.

05.54 İsrail, İran'ın misilleme saldırılarında Tel Aviv'de 1 kişinin yaralandığını ve maddi hasar meydana geldiğini bildirdi.

05.32 Kuveyt, İran'ın misilleme saldırılarının başından bu yana 27 ordu personelinin yaralandığını, hava sahasında da 178 balistik füze ve 384 insansız hava aracı (İHA) tespit edildiğini ve bunlara müdahale edildiğini duyurdu.

05.18 ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a gerçekleştirilen saldırıların yeni görüntülerini yayınlayarak, "ABD İran'ı cerrahi bir hassasiyetle, ezici bir güçle ve tavizsiz şekilde vuruyor. Epic Fury Operasyonu, İran'ın füzelerini imha etmeye odaklanmış durumda" açıklamasında bulundu.

04.59 ABD'nin New York kentinde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto edildi. Columbus Circle'da bir araya gelen göstericiler taşıdıkları pankartlar ile Trump Tower'a yürüdü. Saldırılara son verilmesini ve ABD'nin çatışmaya dahil olmamasını talep eden pankartlar taşıyan göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına tepki gösterdi.

04.41 ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın, ABD ve İsrail için "acil bir tehdit" olduğunu savunarak, "Henüz ABD ordusunun en sert vuruşu yapılmadı. Sonraki aşama İran için şu ankinden daha zorlu olacak." dedi. İsrail'in İran'a saldıracağını bildiklerini kabul eden Rubio, şunları söyledi: "Onların başka bir ülke (İsrail) tarafından saldırıya uğradıktan sonra bize ilk darbeyi vurmasını bekleyemezdik... İsrail onlara saldırdı, ardından onlar da (İran) bize ilk saldırdı ve biz onların bize saldırmasını bekledik, bu durumda daha fazla kayıp ve ölüm yaşardık. Onların bize daha fazla hasar vermesini önlemek için proaktif bir şekilde savunma amaçlı harekete geçtik."

04.29 Katar Savunma Bakanlığı, 2 balistik füzenin daha engellendiğini duyurdu. Şimdiye dek 3 seyir füzesi, 98 balistik füze, 24 İHA ve 2 Su-24 savaş uçağının etkisiz hale getirildiği açıklandı.

04.28 ABD Dışişleri Bakanlığı, 16 ülke ve bölgede bulunan vatandaşlarına "ciddi güvenlik riskleri" nedeniyle bulundukları yerleri ticari yollarla derhal terk etmeleri uyarısında bulundu.

04.15 Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), ABD ve İsrail'in örgüt üyesi İran'a saldırılarının ardından Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerden endişeli olduğunu bildirdi.

04.11 İran Devrim Muhafızları Ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde ABD askerlerinin toplandığı bir bölgeyi kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu.

03.50 Katar, bakanlıklar, devlet kurumları ve kamu kuruluşlarındaki çalışanlar için uzaktan çalışma uygulamasının ikinci bir duyuruya kadar uzatıldığını duyurdu.

03.12 ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını sadece kendisinin döneminde yapıldığı için eleştirdiğini savunarak, "Gerçek şu ki, ne yaparsam yapayım karşısında olacaklar. Bu insanlar hasta, çılgın ve kaçık" açıklamasında bulundu.

03.10 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan gelen balistik füzeleri engellediğini açıkladı.

03.08 Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Orta Doğu'da tırmanan gerilim nedeniyle ABD-İsrail ve İran arasında süren çatışmaların durdurulması ve tarafların diyalog masasına dönmesi çağrısında bulundu.

03.00 Irak'taki İslami Direniş Örgütü, başkent Bağdat'taki havalimanında bulunan Victoria askeri üssüne saldırı düzenlediğini duyurdu.

02.57 Irak ordusu, ülkenin kuzeyindeki Musul Barajı yakınlarında "yerli yapım" bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

02.45 ABD Başkanı Donald Trump, Temmuz 2015'te İran ile imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) isimli nükleer anlaşmadan çekildiğini hatırlatarak, "Eğer Obama'nın korkunç 'İran Nükleer Anlaşması'nı' feshetmeseydim, İran 3 yıl önce nükleer silaha sahip olurdu. Eğer yürürlükte kalmasına izin verilmiş olsaydı, dünya şu anda bambaşka bir yer olurdu. Suçu Barack Hüseyin Obama'ya ve uykucu Joe Biden'a atabilirsiniz" açıklamasında bulundu.

02.41 Lübnan'daki Hizbullah ve İran, İsrail'e eş zamanlı misilleme saldırıları düzenledi.

02.23 Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran Dini Lideri Ali Hamaney'in öldürülmesini protesto eden grup ile güvenlik güçleri arasında çıkan şiddet olaylarında 15 kişi yaralandı.

02.01 İsrail ordusu, İran'ın kamu yayıncısı İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (IRIB) Tahran'daki genel merkezinin hava saldırılarıyla hedef alındığını açıkladı.

01.49 ABD ordusunun İran'a yönelik saldırılarındaki askeri kayıplarının tamamının Kuveyt'te gerçekleştiği bildirildi.

01.08 İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İran, Körfez ülkelerine yönelik "haksız saldırılarını" durdurmadıkça hiçbir şeyin daha iyiye gitmeyeceğini söyledi.

00.58 İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu.

00.50 Kuveyt ordusu, hayatını kaybeden Deniz Kuvvetleri personeli sayısının 2'ye yükseldiğini duyurdu.

00.44 İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ana karasına erişimlerinin bulunmadığını ancak Washington'un bölgedeki askeri üslerine erişim imkanları olduğunu belirterek, "Bu üsler bizim için meşru hedeftir" dedi.

00.32 İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde eski meclis binasının da bulunduğu bölgede birçok yere saldırılar düzenlendi.

00.20 Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırmaya ikna olmasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun etkili olduğunu yazdı.

00.16 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırılarda ölen Amerikan askerlerinin sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.

ABD'nin Amman Büyükelçiliği, potansiyel bir güvenlik tehdidi nedeniyle tüm personelini geçici olarak tahliye etti.

ABD ordusu, İran'a yönelik saldırıların üçüncü gününde, İran donanmasına ait 11 geminin Umman Körfezi'nde batırıldığını belirtti.

- ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.