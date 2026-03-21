Orta Doğu'da “savaş büyüyecek” sinyali: ABD'nin İran hamlesi kara savaşını tetikleyebilir

ABD merkezli CBS televizyonuna konuşan ve hazırlıklar hakkında bilgi sahibi olduğu belirtilen kaynaklar, Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerinin İran'a yönelik kara harekatı planı üzerinde çalıştığını öne sürdü.



Kaynaklar, Başkan Donald Trump'ın ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran'a yönelik çatışmada atılacak adımları değerlendirdiğini, bu kapsamda üst düzey askeri komutanlardan kara harekatı seçeneğine hazırlık amacıyla özel taleplerde bulunduğunu ileri sürdü.

Trump'ın bölgeye kara kuvvetlerini konuşlandırıp konuşlandırmamayı değerlendirdiğini aktaran kaynaklar ancak hangi koşullar altında kara birliklerinin kullanılmasına izin vereceğinin belirsiz olduğunu ifade etti.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt ise iddialara ilişkin, "Başkomutana azami seçenek sunmak için hazırlık yapmak Pentagon'un görevidir, bu başkanın bir karar verdiği anlamına gelmez." yanıtını vererek, Trump'ın "şu anda herhangi bir yere kara birlikleri göndermeyi planlamadığını" belirtti.

Trump, bu hafta Beyaz Saray'da gazetecilere, İran'a karşı kara birlikleri hakkındaki sorulan bir soruya "Hayır, hiçbir yere asker göndermiyorum. Gönderseydim, size kesinlikle söylemezdim." şeklinde yanıt vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılara ilişkin olarak, "Diyalog kurabiliriz ama ateşkes yapmak istemiyorum. Karşı tarafı yerle bir ederken ateşkes yapmazsınız" ifadelerini kullandı. Trump, Hürmüz Boğazı'nda deniz ticaretinin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin, "Boğaz'da iyi iş çıkarıyoruz. Ancak Çin dahil olmak üzere boğazı kullanan ülkelerin devreye girmesi iyi olurdu" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan Florida eyaletine hareketi öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, İran'da üç kişinin idam edilmesi ve buna tepkisinin ne olacağına ilişkin bir soruya cevabında, "Onlara gerçekten çok şiddetli darbeler indiriyoruz. Bundan daha şiddetli olabilir mi bilmiyorum. Bunlar korkunç insanlar. Ama şaşırmadım. Protesto ettikleri için üç genci idam ettiler" şeklinde konuştu.

İşte ABD-İsrail İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi

00:28 Kuveyt, füze ve İHA saldırısı nedeniyle hava savunma sistemlerini devreye soktu

00:12 Suudi Arabistan: Topraklarımıza son 24 saatte 48 kamikaze İHA'yla saldırı düzenlendi

00:02 İran'ın misillemesinde Tel Aviv yakınlarındaki 4 bölgeye füze parçaları düştü

00:00 Kuveyt ve BAE'de İran kaynaklı füze ve İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemleri devrede