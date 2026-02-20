Bazı sosyal medya hesaplarında, ABD donanmasına ait Ford Uçak Gemisi'nin Cebelitarık Boğazı'nı geçtiğini gösteren fotoğraflar yer aldı.

Paylaşımlarda, Ford Uçak Gemisi'nin Cebelitarık'ı geçerek Orta Doğu'ya hareket etmek için Akdeniz'e giriş yaptığı kaydedildi.

Trump, İran ile nükleer müzakereler sürerken bölgeye ikinci bir uçak gemisi gönderilmesi talimatı vermişti.

Bu talimatın ardından Karayipler'de bulunan Ford Uçak Gemisi, daha önce Orta Doğu'ya gönderilen USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi'ne katılmak için bölgeye hareket etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da düzenlenen Gazze Barış Forumu toplantısında, İran'la ilgili sürecin nereye evrileceğini 10 gün içinde görebileceklerini kaydederek, "İran'la anlamlı bir anlaşma yapmalıyız, aksi takdirde kötü şeyler olur." ifadesini kullanmıştı.