Orta Doğu'da savaş çanları... ABD kuvvetleri Akdeniz'e ulaştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'la yaşanan gerilimin ardından bölgeye ikinci uçak gemisi gönderilmesi talimatının ardından ABD donanmasına bağlı Gerald R. Ford (CVN-78) Uçak Gemisi ve ona eşlik eden savaş fırkateyni, Cebelitarık Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e ulaştığı belirtildi.

AA20 Şubat 2026 Cuma 16:36 - Güncelleme:
Bazı sosyal medya hesaplarında, ABD donanmasına ait Ford Uçak Gemisi'nin Cebelitarık Boğazı'nı geçtiğini gösteren fotoğraflar yer aldı.

Paylaşımlarda, Ford Uçak Gemisi'nin Cebelitarık'ı geçerek Orta Doğu'ya hareket etmek için Akdeniz'e giriş yaptığı kaydedildi.

Trump, İran ile nükleer müzakereler sürerken bölgeye ikinci bir uçak gemisi gönderilmesi talimatı vermişti.

Bu talimatın ardından Karayipler'de bulunan Ford Uçak Gemisi, daha önce Orta Doğu'ya gönderilen USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi'ne katılmak için bölgeye hareket etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da düzenlenen Gazze Barış Forumu toplantısında, İran'la ilgili sürecin nereye evrileceğini 10 gün içinde görebileceklerini kaydederek, "İran'la anlamlı bir anlaşma yapmalıyız, aksi takdirde kötü şeyler olur." ifadesini kullanmıştı.

