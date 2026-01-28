İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşılan açıklamayla, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye yönelik askeri tehditlerine, Trump'ın paylaşımı alıntılanarak yanıt verildi.

ABD'nin Irak ve Afganistan'a karşı açtığı savaşlarda 7 trilyon dolar ve binlerce asker kaybettiğine dikkati çekilen açıklamada, "İran, karşılıklı saygı ve çıkarlara dayalı diyaloğa hazırdır ancak zorlanırsa kendini savunacak ve daha önce hiç olmadığı gibi karşılık verecektir." ifadelerine yer verildi.



"ELLERİMİZ TETİKTE BEKLİYORUZ"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran-ABD arasındaki gerilim devam ederken, sosyal medya hesabından uyarı niteliğinde bir açıklama yaptı. Arakçi, İran'a yönelik herhangi bir saldırıya anında karşılık vereceklerini vurgulayarak, "Cesur silahlı kuvvetlerimiz, topraklarımıza, hava sahamıza ve denizlerimize yönelik herhangi bir saldırıya anında ve güçlü bir şekilde karşılık vermek için elleri tetikte beklemektedir" dedi.

İran-İsrail arasında Haziran 2025'te yaşanan 12 Gün Savaşı'na değinen Erakçi, "12 Gün Savaşı'ndan alınan değerli dersler, daha güçlü, daha hızlı ve daha kapsamlı bir şekilde yanıt vermemizi sağlayacak" dedi.

İran'ın nükleer teknolojisinin barışçıl olduğunu bir kez daha yineleyen Erakçi, İran'ın nükleer teknolojisini güvence altına alan, nükleer silahının olmadığını garanti eden, eşit şartlarda, zorlama, tehdit ve sindirme içermeyen, karşılıklı yarar sağlayan, adil bir nükleer anlaşmaya her zaman hazır olduğunu belirtti.

İran'ın nükleer silah üretme gibi bir hedefi olmadığını tekrarlayan Erakçi, "Bu tür silahların güvenlik hesaplamalarımızda yeri yoktur ve biz asla bu silahları edinmeye çalışmadık" dedi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI RUBIO: İRAN'DA KONUŞLUYUZ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Senato Dış ilişkiler Komitesi'nde düzenlenen Venezuela oturumunda senatörlerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Rubio, Orta Doğu'daki mevcut ABD askeri varlığının öncelikle savunma amaçlı olarak artırıldığını savunarak, yaklaşık 30 bin ila 40 bin Amerikan askerinin bölgede konuşlandırıldığını söyledi.

Bu kuvvetlerin binlerce insansız hava aracı (İHA) ve kısa menzilli balistik füzelerin menzilinde olduğunu ekleyen Rubio, ABD personelini İran'dan gelebilecek "olası tehditler" karşısında korumaya ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

Rubio, ABD'nin bölgeye gönderdiği ilave askeri takviye konusunda, "Bu olasılığa karşı savunma yapabilmek için bölgede yeterli güç ve kuvvetimiz olması gerekiyor." açıklamasını yaparak, İsrail'in güvenliğine olan bağlılıklarının da altını çizdi.

Bakan Rubio, ayrıca İran yönetiminin "muhtemelen hiç olmadığı kadar zayıf" olduğunu ileri sürdü ve Tahran'ı protestocuların "temel şikayetlerini" dikkate almamakla suçladı.

İRAN'DAN İBRANİCE MESAJ: "SINIRLI" DA OLSA "TOPYEKÜN VE BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ"

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani, ülkeye yönelik herhangi bir saldırı "sınırlı" da olsa "topyekün" ve "benzeri görülmemiş" bir şekilde karşılık vereceklerini bildirdi.

Şemhani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Sınırlı bir saldırı yanlış bir algıdır. Herhangi bir kaynaktan ve herhangi bir düzeyden yapılacak herhangi bir askeri eylem, savaşın başlangıcı ⁩olarak kabul edilecek ve karşılığı anında, topyekün ⁩ve emsalsiz olacaktır. Tel Aviv'in kalbini ⁩ve saldırganı destekleyen herkesi hedef alacaktır." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkilinin, mesajını İbranice dahil farklı dillerde paylaşması da dikkati çekti.