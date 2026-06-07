ABD'den İran'la yaşanan gerilimi artıracak bir hamle daha geldi.

ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Orta Doğu'da konuşlu ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz trafiğini tehdit eden İran'a ait 2 adet tek yönlü saldırı İHA'sını düşürdüğü belirtilerek, "ABD güçleri, İran saldırganlığına karşı teyakkuzda olmayı sürdürüyor" ifadelerine yer verildi.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

05.57 ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz trafiğini tehdit eden İran'a ait 2 adet tek yönlü saldırı İHA'sının düşürüldüğünü açıkladı.

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in Üst Yöneticisi (CEO) İgor Seçin, Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimin küresel enerji piyasalarında ABD'li şirketlere avantaj sağladığını belirtti.

00.00 ABD basını, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), Tel Aviv yönetiminin ABD'li yetkililere yönelik casusluk faaliyetleri nedeniyle İsrail'e ilişkin karşı istihbarat tehdit seviyesini en yüksek kategoriye yükselttiğini iddia etti. İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff dahil olmak üzere üst düzey yetkilileri dinlemeye yönelik girişimlerini arttırdığı öne sürüldü.