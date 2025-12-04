İSTANBUL 17°C / 9°C
Dünya

Orta Doğu'da tansiyon yükseldi! İran, ABD savaş gemilerine uyarı gönderdi

İran Devrim Muhafızları, Basra Körfezi'nde gerçekleştirilen tatbikat esnasında bölgede bulunan ABD savaş gemilerine uyarı mesajı gönderdi.

IHA4 Aralık 2025 Perşembe 20:53 - Güncelleme:
Orta Doğu'da tansiyon yükseldi! İran, ABD savaş gemilerine uyarı gönderdi
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri, Basra Körfezi'nde geniş kapsamlı bir askeri tatbikat başlattı. DMO tarafından yapılan açıklamada, "Şehit Muhammed Nazeri" adıyla gerçekleştirilen tatbikatta "Nevvab", "Mecid" ve "Misak" gibi gelişmiş hava savunma sistemlerinin yanı sıra gözetleme, saldırı ve takip amaçlı füze, İHA ve elektronik harp unsurlarının kullanıldığı bildirildi.

KARARLI BİR UYARI NİTELİĞİ TAŞIDIĞI VURGULANDI

Açıklamada, tatbikat sırasında deniz birliklerinin bölgede bulunan ABD savaş gemilerine uyarı mesajı göndererek "kararlı ve net bir mesaj ilettiği" ifade edilerek, tatbikatın "komşulara barış ve dostluk, düşmanlara ise her türlü hata ve saldırganlıktan uzak durmaları yönünde kesin ve kararlı bir uyarı" niteliği taşıdığı vurgulandı.

DMO Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri, ise tatbikata ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Basra Körfezi'nde sürekli bir istihbari gözetimimiz var. Tatbikatlarla bunu daha hedef odaklı hale getiriyoruz. Denizlerdeki varlığımıza yön, hat ve rota belirliyor, görevin nasıl icra edileceğini netleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

  • iran
  • devrim muhafızları

